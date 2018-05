V USA siahli úplne hore, obvinili aj exšéfa Volkswagenu Winterkorna

Bývalého generálneho riaditeľa automobilky Volkswagen Martina Winterkorna v Spojených štátoch obvinili v súvislosti s emisným škandálom. Podľa tlačových agentúr to vyplýva z dokumentov, ktoré vo štvrtok sprístupnil súd v Detroite. Obvineniu čelí aj pätica niekdajších manažérov.

Americká prokuratúra obvinila Winterkorna z vytvorenia zločineckej skupiny, ktorá mala za cieľ utajiť pred úradmi podvod s meraním emisií.

Šéf nemeckej automobily Volkswagen Martin Winterkorn rezignoval na svoju funkciu. Autor: Reuters, WOLFGANG RATTAY

Škandál prepukol v septembri 2015, keď americká Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) firmu obvinila, že do áut s naftovým motorom inštalovala softvér umožňujúci pri testovaní emisií skrývať vysoko nadlimitné hodnoty oxidov dusíka. Volkswagen potom priznal, že v celom svete takým softvérom vybavil približne 11 miliónov naftových áut, okrem iného aj zhruba 1,2 milióna vozidiel Škoda Auto.

Winterkorn odstúpil z funkcie krátko po tom, keď informácie o manipuláciách s meraním emisií vyplávali na povrch.

Obvinenie na bývalého riaditeľa Winterkorna podali už v marci, súd ho ale podľa agentúry Reuters sprístupnil až vo štvrtok. Podľa agentúry AFP je medzi obvinenými aj päť bývalých manažérov.

Podľa amerického ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa obvinenie dokazuje fakt, že „schéma obchádzania zákonných požiadaviek siahala až na samotný vrchol“ nemeckej firmy. Hovorkyňa detroitskej prokuratúry uviedla, že Winterkorn nie je vo väzbe. Podrobnosti o mieste jeho pobytu nie sú známe.

USA už vlani vydali medzinárodné zatykače na päticu bývalých popredných pracovníkov firmy pre obvinenie zo zločineckého spolčenia a porušovania amerických predpisov o ochrane životného prostredia. Podľa nemeckých médií však nie je pravdepodobné, že by nemecké úrady obvinených do USA vydali. Podľa ústavy môžu byť nemeckí občania vydaní iba do iných krajín Európskej únie alebo medzinárodnému súdu. Zatknutie a vydanie však riskujú v prípade, že opustia Nemecko.