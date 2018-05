Xiaomi sa doťahuje na Apple a vstupuje na burzu

Primárna ponuka akcií (IPO) spoločnosti by mohla byť najväčším vstupom technologickej firmy z Číny na burzu za takmer štyri roky, teda odvtedy, čo na burzu vstúpil maloobchodný internetový predajca Alibaba.

Žiadosť o vstup na burzu zatiaľ neuvádza žiadne finančné detaily. Denník South China Morning Post s odvolaním sa na nemenované bankové zdroje uviedol, že Xiaomi plánuje získať až desať miliárd dolárov, čo by ohodnotilo firmu na 100 miliárd dolárov. Primárna ponuka Xiaomi by tak bola najväčšia od Alibaby, ktorý je prezývaný aj čínsky Amazon. Spoločnosť Alibaba vstupom na burzu v New Yorku získala takmer 22 miliárd dolárov. S akciami Xiaomi by sa mohlo začať obchodovať koncom júna.

Spoločnosť bola pritom založená len v roku 2010 a podarilo sa jej rýchlo získať silnú pozíciu na trhu chytrých telefónov. Xiaomi je štvrtým najväčším výrobcom smartfónov na svete podľa objemu dodávok. Prvý je Samsung, druhý Apple a tretí Huawei. Štvrtú pozíciu si po troch rokoch vzalo späť Xiaomi, a to dosť neuveriteľným spôsobom. Medziročne zvýšilo predaj o 125 percent na 28 miliónov kusov. Pri takomto tempe rastu by Xiaomi mohlo pomerne rýchlo dobehnúť aj Apple, ktorý v prvom štvrťroku 2018 predal 52 miliónov mobilov.

Dočkáme sa novej svetovej dvojky?

Firma súčasne oznámila, že jej príjmy v minulom roku stúpli o 67,5 percenta na 114,62 miliardy jüanov (15 miliárd eur). Prevádzkový zisk vyletel na 12,22 miliardy jüanov z 3,79 miliardy jüanov. Pre jednorazové položky sa však firma prepadla do straty 43,89 miliardy jüanov v porovnaní s čistým ziskom 491,6 milióna jüanov v roku 2016.

Okrem inteligentných telefónov Xiaomi vyrába desiatky domácich spotrebičov a prístrojov, ktoré možno pripojiť na internet, vrátane skútrov, čističiek vzduchu či ryžovarov. Väčšina jej zisku však pochádza z internetových služieb. Ponuka Xiaomi bude jednou z prvých podľa nových pravidiel hongkonskej burzy, ktorými chce prilákať obzvlášť technologické firmy. Je to tiež veľké víťazstvo pre burzu v Hongkongu, že dostala prednosť pred burzami v New Yorku a na čínskej pevnine.

Xiaomi dlhé roky expandoval a predával výrobky len na čínskom trhu, mimo neho jeho telefóny predávali len priekupníci a navyše ešte pred dvoma rokmi väčšina telefónov od Xiaomi nepodporovala pásma LTE používané v Európe a USA. To už teraz neplatí a je to jeden z dôvodov enormného rastu. Ale tým hlavným je silná pozícia na indickom trhu. Ak by Xiaomi rástol rovnako aj naďalej, môžeme sa dočkať novej svetovej dvojky. A to pokojne už o rok, čo by bolo obzvlášť zaujímavé, pretože Xiaomi sa vždy Applom inšpiroval, a to dokonca oficiálne.