SaS sa nepáči, že štát chce vykúpiť pre D4 ďalšie pozemky

„Na svete je ďalšia zmluva na výkup pozemkov od spoločnosti ROT,“ informovala v piatok poslankyňa parlamentu a tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová.

Uvedená spoločnosť podľa poslankyne už vlani v júni za svoj podiel na poliach pri hranici s Rakúskom dostala vyše 5 mil. eur a v najbližších dňoch by mala získať ďalších vyše 7 mil. eur. A to za pozemky, z ktorých väčšina sa nemala podľa pôvodných plánov pre diaľnicu vôbec vykupovať.

„Iba na jednom z nich je urobený znalecký posudok, kde sa cena pohybuje okolo štyroch eur za meter štvorcový. Objavil sa však nový posudok, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve so spoločnosťou ROT, kde je cena až 33 eur za meter štvorcový, teda viac ako osemnásobok,“ povedala Zemanová.

SaS preto žiada, aby sa tento „nezákonný“ obchod nezrealizoval. „Firma ROT je previazaná s vládnymi špičkami, predovšetkým so stranou Most – Híd,“ uviedla poslankyňa. Tento biznis sa podľa nej robí napriek tomu, že prípad s predajom pozemkov sa vyšetruje, sú chybné znalecké posudky a nie je na to územné rozhodnutie. „Domnievame sa, že to je jeden z dôvodov, prečo strana Most – Híd nemôže odísť z tejto koalície,“ poznamenala Zemanová.

Liberáli informovali o kompenzačných opatreniach pri výstavbe obchvatu Bratislavy na D4 už vlani v júli. Ide o výkup pozemkov pre náhradné plochy pre vzácne chránené druhy vtáctva, ktorých podmienky na život by výstavba diaľnice ohrozila. NDS vtedy na vtáčie územia vykúpila podiel na pozemku pri hranici s Rakúskom od firmy ROT za vyše 5 mil. eur. „NDS realizovala tento výkup napriek tomu, že v územnom rozhodnutí sú určené iné plochy na kompenzáciu,“ informoval v piatok poslanec a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan.

Aj keď podľa poslanca bola NDS pred finálnym vyvlastnením pozemkov za cenu necelých 5 eur za meter štvorcový za legitímne plochy, návrh na toto vyvlastnenie stiahla a vykúpila inú pôdu za cenu viac ako 20 eur za meter štvorcový.

„A to takú, ktorá nie je súčasťou územného rozhodnutia pre diaľnicu D4 z roku 2014. Na základe týchto skutočností sme v lete 2017 podali na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie z viacerých trestných činov, a to porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, podozrenie z podvodu a z konania organizovanej skupiny,“ uviedol Ivan.

SaS vlani tiež vyzvala ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most – Híd), aby za takéto konanie odvolal generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina, čo minister neurobil. Liberáli naďalej považujú konanie NDS v súvislosti s výkupmi pozemkov pre nové plochy ochrany prírody za nezákonné a cenu za výkup pozemkov za škandalóznu.

O tejto téme informuje v aktuálnom vydaní týždenník Plus 7 dní. Firma ROT má byť prepojená s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom (Most – Híd). „V čase, kedy sa zosnoval tento nový komplot s pozemkami pre ochranu prírody, už bol ministrom životného prostredia, rovnako ako aj nominanti strany Most – Híd na ministerstve dopravy a v Národnej diaľničnej spoločnosti,“ dodala Zemanová. Minister Sólymos sa podľa nej pozná osobne s poberateľmi výhod tohto výkupu, a to na základe bývalých podnikateľských aktivít a susedských vzťahov. Kšefty s pozemkami pre ochranu prírody, ktoré dávajú zarobiť súkromnej firme viac ako 12 mil. eur, sa podľa poslankyne začali vlani v apríli po výmene ministra dopravy a generálneho riaditeľa NDS v roku 2016. Spoločníkmi firmy ROT, s. r. o., so sídlom v Bratislave – Rusovciach sú táto mestská časť a spoločnosť Relax PRO, s. r. o., Bratislava, a tú zas vlastní bratislavská firma Chraus, a. s., v likvidácii.