Americká ropa preskočila 70 dolárov, prvýkrát od roku 2014

Okolo 5:30 SELČ vykazovala cena WTI nárast o zhruba percento na 70,44 dolára za barel. Severomorská ropa Brent si v rovnakom čase pripisovala 1,1 percenta na 75,69 dolára za barel. Investori sa obávajú, že dodávky ropy na trh by mohlo znížiť znovuzavedenie amerických sankcií voči Iránu. Americký prezident Donald Trump by mal o možnom obnovenia sankcií rozhodnúť do 12. mája. Analytici navyše varujú pred ďalším poklesom ťažby ropy vo Venezuele, ktorá už dlhší čas zápasí s hospodárskou krízou.