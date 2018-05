Čistý zisk Slovnaftu vlani dosiahol 168 miliónov eur

Bratislavská rafinéria Slovnaft navýšila v minulom roku tržby aj zisk. Skupina Slovnaft dosiahla vlani čisté tržby vo výške 3,42 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o takmer 15 %. Čistý zisk Slovnaftu bol vlani na úrovni 168,6 milióna eur, čo je o zhruba tri milióny eur viac ako rok predtým.

„Pozitívna globálna makroekonomická situácia charakterizovaná 3-percentným rastom svetovej ekonomiky, zvyšovaním zamestnanosti, nízkou infláciou a nárastom miezd, sa v minulom roku odrazila aj na ropnom trhu. Dopyt po rope vzrástol, pričom vyšší záujem o ňu bol nielen v rozvíjajúcich sa krajinách, ale aj v najvyspelejších štátoch. Globálne trendy kopírovala aj skupina Slovnaft. Napriek výzvam v externom prostredí sa jej opäť podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky. Kľúčové aktivity v minulom roku sa uskutočnili najmä v rámci rafinérskej výroby, logistiky a predaji, pričom spoločnosť naďalej pokračovala v striktnej nákladovej disciplíne,“ ohodnotil dosiahnuté výsledky vo výročnej správe predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi.

V minulom roku spoločnosť Slovnaft spracovala 5,6 mil. tony ropy. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 3,2 %. „Nižšie spracovanie bolo spôsobené plánovanou generálnou opravou výrobnej jednotky atmosférická destilácia,“ zdôvodnila pokles spoločnosť vo svoje výročnej správe. V dôsledku nižšieho spracovania ropy výroba motorových palív medziročne klesla o 11 tisíc ton na 4,4 mil. tony. Výroba automobilových benzínov dosiahla 1,39 mil. tony, čo bolo o 41 tisíc ton menej ako v predchádzajúcom roku. Medziročný pokles tak predstavoval 2,9 %. Slovnaft vlani vyrobil 3,05 mil. tony motorovej nafty, čo bolo o 30 tisíc ton viac ako v roku 2016.

Rafinéria pokračovala aj vo výrobe etylénu a propylénu. V minulom roku jednotka na výrobu etylénu spracovala 449 tisíc ton primárneho benzínu a 117 tisíc ton ľahkých uhľovodíkov. Výroba monomérov predstavovala 176 tisíc ton etylénu a 84 tisíc ton propylénu. Spotreba primárneho benzínu a ľahkých uhľovodíkov a následne výroba etylénu a propylénu zaznamenali vlani medziročný nárast o 19 %. Výroba polypropylénu dosiahla 260 tisíc ton, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 11 %. Výroba polyetylénu bola na úrovni 156 tisíc ton pri medziročnom náraste o 24 %.

V minulom roku sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom celkový maloobchodný predaj motorových palív zvýšil o 7 %. „Tento rast bol dosiahnutý aj výrazne lepším predajom prémiových palív EVO Plus, vďaka čomu sa ich podiel na celkovom predaji zvýšil o 2 percentuálne body. Výrazne pozitívny vývoj sme zaznamenali aj pri predaji motorovej nafty, ktorej objem predaný v maloobchodnej sieti vzrástol o takmer 9 %,“ konštatovala bratislavská rafinéria.

Skupina Slovnaft navýšila vlani investície. Kým v roku 2016 preinvestovala necelých sto miliónov eur, v minulom roku to bolo 118 miliónov eur. „Vynaložené investície smerovali do projektov zameraných najmä na posilnenie prevádzkovej spoľahlivosti vo výrobe, do údržby, zníženia spotreby energií, a podpory našich predajných kanálov. Tiež sa začali rozpracovávať ďalšie rozvojové idey v rámci výroby, distribúcie a predaja,“ dodal Világi.

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. V rámci regiónu dohliada skupina Slovnaft na prevádzku zhruba šesťsto vlastných a partnerských čerpacích staníc na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku. Na samotnom Slovensku prevádzkuje sieť 253 čerpacích staníc. Skupina Slovnaft, v ktorej vlani pracovalo 3 400 zamestnancov, je členom medzinárodnej skupiny MOL so sídlom v Maďarsku.