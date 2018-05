Ani repka sa až tak nevypláca, trh stlačil ceny dolu

Zvýhodnený dovoz spracovaného oleja z tretích krajín, prebytky repky v európskych skladoch v dôsledku nižšieho dopytu na trhu, ale aj očakávaná silnejšia tohoročná úroda stlačili ceny domácej suroviny nadol. Posilnené euro zároveň znevýhodňuje farmárov v prípade exportu mimo krajín EÚ. V mene spoločnosti Meroco, výrobcu biodieslu o tom informovala Denisa Vološčuková z Dynamic Relations 2000.

Prvým signálom podľa Vološčukovej bol pokles ceny repkového biodieslu (metylesteru, tzv. MERO) v EÚ od jesene minulého roka približne o 20 %. Za celoeurópskym poklesom ceny repky stoja viaceré silné faktory. „Na európsky trh sa tlačí cenovo výhodnejšia produkcia konkurenčných, už spracovaných produktov z tretích krajín. Celkový dovoz repky do EÚ v období od júla do decembra 2017 vzrástol o 59 %. Európskym farmárom a obchodníkom sa tak na skladoch nahromadili väčšie množstvá repky ako inokedy. Aj európske lisovne oleja pociťujú tlak na ceny za vylisovaný olej. Jeho hodnota za posledný polrok klesla o niečo viac v porovnaní so samotnou repkou,“ povedala predsedníčka Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) Diana Štrofová. Práve repka je hlavnou surovinou na výrobu biodieslu na slovenskom trhu.

Vološčuková uviedla, že jedným z hlavných dôvodov poklesu cien je podľa analytikov združenia ZVVB hlavne uvoľnenie dovozu konkurenčného dotovaného sójového biodieslu z Latinskej Ameriky, predovšetkým z Argentíny a onedlho aj palmového biodieslu z Indonézie. Zníženie ciel na dovoz do EÚ a zásadná štátna podpora vývozu v týchto krajinách znamenajú, že hotová cena argentínskej a indonézskej bionafty v Európe sa pohybuje okolo 50 až 60 USD (41,77 až 50,13 eura) za tonu, čo je menej ako samotné nákupné náklady európskych výrobcov bionafty za európske suroviny. Následkom toho sa znížil dopyt a ceny a z toho dôvodu boli aj známe lisovne v Nemecku či Francúzsku nútené zavrieť časť svojich prevádzkových kapacít. Masívne exportovať plánuje napríklad aj susedná Ukrajina.

„Už niekoľko rokov aktívne bojujeme za vyváženú obchodnú politiku Európskej únie, ktorá nebude znevýhodňovať domácich výrobcov z agrosektora. Napriek všetkému úsiliu sa nepodarilo udržať dovozné opatrenia EÚ v platnosti. Keďže máme blízke partnerské vzťahy s farmármi, spomínané faktory, ovplyvňujúce ceny repky, nás tiež netešia. O to viac, že sa v najbližšom období podľa všetkých výhľadových analýz nezmenia,“ konštatoval Matej Sabol, generálny riaditeľ Envien Group, najväčšieho výrobcu biopalív na domácom trhu.

Antidumpingové clá na ochranu európskeho trhu pred lacným biodieslom podľa Vološčukovej zostávajú znížené. Lacná repka, ale aj iné oleje a biopalivá z tretích krajín, budú k dispozícii v celej EÚ. Súčasne sa má európskej repky urodiť opäť o niečo viac ako v minulom roku. „Napriek tejto situácii má naša spoločnosť stále záujem o úrodu repky od našich farmárov a veríme, že tým aspoň trochu uľahčíme ťažkosti pri jej odbyte,“ dodal Sabol. Spoločnosť Meroco, člen skupiny Envien Group, ročne vyrobí 100.000 ton biodieslu z repkového oleja.