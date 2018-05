Najnižšia cena nemá byť pre diaľničiarov jediným kritériom

Cena by už nemala byť jediným kritériom pri vyhodnocovaní ponúk, posudzovať by sa mali viaceré aspekty. Diskusiu o multikriteriálnom vyhodnocovaní ponúk otvára Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá pripravila zmenu v hodnotení ponúk pri súťažiach na projektové práce.

Cieľom je podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze, a to zvýšením kvality projektových prác. „Akákoľvek, aj malá chyba v projektovej dokumentácii, má neskôr zásadné negatívne dopady na kvalitu a cenu pri samotnej realizácii stavby. NDS sa preto zmenou hodnotenia ponúk zameriava na dosiahnutie vyššej kvality projektových prác, a to za primeranú cenu,“ vysvetlila.

Doteraz bola rozhodujúcim kritériom v súťažiach najnižšia cena. Po novom by sa pri súťažiach na projektovú dokumentáciu posudzovali štyri kritériá a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov a sociálny aspekt. Kvalita tímu odborníkov by sa určovala podľa konkrétnej stavby – hlavný inžinier projektu, cestár, mostár, geológ, tunelár. V prípade sociálneho aspektu by išlo napríklad o zamestnávanie zdravotne znevýhodnených. Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu.

„Cena projektových prác dosahuje 3,5 % celkových investičných nákladov, ale škody z prípadnej nekvalitnej projektovej dokumentácie pri samotnej výstavbe môžu byť niekoľkonásobne vyššie,“ doplnil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek.

Návrh pripravila diaľničná spoločnosť na základe skúsenosti iných európskych krajín, predovšetkým z Dánska, Rakúska, Fínska a Českej republiky. „Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, uprednostňuje ich Európska komisia a agentúra Jaspers, ako i Úrad pre verejné obstarávanie,“ dodala Michalová.

NDS tak podľa jej slov otvára odbornú diskusiu na túto tému a v júni chce o nastavení nových kritérií pre hodnotenie súťaží diskutovať s projektovými spoločnosťami formou workshopu. Prvýkrát plánujú diaľničiari využiť nové pravidlá pri súťaži na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre obchvat Krupiny na rýchlostnej ceste R3.

„NDS plánuje vyhodnocovať súťaže na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky aj pri verejných obstarávaniach na stavebné práce. O novom nastavení bude diskutovať so stavebnými spoločnosťami,“ avizovala tiež Michalová.

Za najdôležitejšie považuje spoločnosť systém stanovenia kritérií, ktoré musia byť určené na objektívnom princípe. Objektívny princíp v sebe zahŕňa atribút merateľnosti, respektíve porovnateľnosti tak, aby bolo možné porovnať jednotlivé návrhy a prideliť im stanovenú bodovú hodnotu.

„NDS pri návrhu nového hodnotenia vychádzala z kritérií Úradu pre verejné obstarávanie a s úradom bude rokovať pri finalizácii stanovenia podmienok,“ konštatovala Michalová.