Črtá sa pokračovanie rýchlostnej cesty R1

Štvorprúdovka má v budúcnosti spojiť Banskú Bystricu s Ružomberkom cestou popod Donovaly. Premiér v stredu rokoval s Iniciatívou stredné Slovensko. Osemkilometrový úsek môže dostavať spoločnosť, ktorá vybudovala rýchlostnú cestu R1 z Nitry do Tekovských Nemiec a obchvat Banskej Bystrice. Išlo o verejno-súkromný PPP projekt PR1BINA. Výstavba a 30-ročná prevádzka je financovaná zo súkromného kapitálu. Štát ju bude splácať ešte 24 rokov.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) dostal od premiéra poverenie, aby preskúmal možnosti dodatku k zmluve. Dodatok by výstavbu umožnil urýchliť. Išlo by o prvý úsek severo-južného prepojenia stredného Slovenska.

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko po rokovaní vyjadril potešenie, že predseda vlády prišiel s novým formátom komunikácie. „Hovorili sme veľmi konkrétne – každý primátor o svojich problémoch v meste. Zástupca našej iniciatívy má možnosť na zasadnutí vlády komunikovať a konfrontovať vykonanú projektovú prípravu. Dostali sme aj prísľub, že na jeseň by sa mala riešiť križovatka výjazdu do Šalkovej,“ informoval Nosko s tým, že riaditeľ NDS prisľúbil aj aktualizáciu všetkých zámerov a procesov, ktoré sú pripravené na trase severojužného prepojenia Slovenska.

Vláda bude mať každé tri mesiace ako bod programu rokovania aktuálnu informáciu o stave výstavby rýchlostných ciest, diaľnic a ciest prvej triedy na Slovensku. Zároveň bude do konca júna vypísaná súťaž na projektovú dokumentáciu obchvatu Krupiny.

Slovensko by malo mať podľa Pellegriniho v ďalšom programovom období k dispozícii približne 11 až 12 miliárd eur, z ktorých by značná časť mala byť použitá práve do infraštruktúry. Zároveň hovoríme o možnom realokovaní terajších eurofondov z tých operačných programov, ktoré nefungujú až tak, ako by sme si želali, spresnil.

V súvislosti s napojením južnej strany stredného Slovenska na východ premiér upozornil, že nebude tolerovať správanie niektorých samospráv. Mesto Sliač donekonečna spochybňuje trasovanie. „Jeden primátor si vymyslel, že on si to tam neželá, a celý obchvat má ísť radšej estakádami na betónových pilieroch cez celý Zvolen, čo je úplne nelogické a trikrát také drahé,“ skonštatoval Pellegrini. Vláda podľa jeho slov jasne trvá na severnom obchvate.