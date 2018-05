Slovensko bude rásť štvorpercentným tempom, prognózuje OECD

OECD vo svojej aktuálnej predpovedi počíta v roku 2018 so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 4 % a v roku 2019 o 4,5 % po 3,4-% expanzii vlani.

Súkromná spotreba bude podľa OECD profitovať zo zlepšovania situácie na trhu práce. A nedostatok pracovnej sily podporí mzdy a tým aj infláciu. V tomto roku sa očakáva zvýšenie súkromnej spotreby o 3,6 % a v budúcom roku o 4 %. Vládna spotreba by mala stúpnuť o 1,8 % respektíve o 1,9 %.

Vláda by podľa OECD mala vzhľadom na vysoký rast pokračovať v konsolidácii. Potrebné je zefektívnenie verejného sektora, čo by jej umožnilo financovať štrukturálne reformy. Dôležité sú opatrenia na zefektívnenie vzdelávania a zlepšenie integrácie Rómov, ktoré by zvýšili blahobyt rovnako ako inklúziu a udržateľnosť rastu.

OECD predpovedá prudké zrýchlenie inflácie. Harmonizované ceny by mali tento rok vzrásť o 2,5 % a na budúci rok o 2,4 % po 1,4-% zvýšení vlani.

Prudko sa zrýchli rast exportu. Ten by mal vyskočiť o 8,5 % respektíve 8,8 % po 4,3-% náraste v roku 2017. OECD tiež počíta s poklesom deficitu rovnako aj verejného dlhu. Schodok verejných financií by sa mal tento rok znížiť na 0,8 % HDP a na budúci až na 0,3 % HDP. Vlani dosiahol 1 % HDP. Verejný dlh klesne z 58,4 % HDP vlani na 57,5 % HDP respektíve 55,6 % HDP. Podľa maastrichtských kritérií sa zníži z 50,9 % HDP na 49,9 % HDP respektíve 48,1 % HDP.