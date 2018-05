Záchrana Talianska by dostala eurozónu na hranu prežitia, tvrdí analytik

Eurozóna by sa však otriasala v základoch a dostala sa na hranu prežitia. V diskusnej relácii na Tablet.TV to povedal analytik spoločnosti Infinity Capital Group Tomáš Mikulík.

„Taliansko je ôsmou najväčšou ekonomikou na svete. Záchranný program sa aplikoval na Grécko, Cyprus, Írsko či Portugalsko. No keby sme dali tieto krajiny dohromady, čo sa týka dlhu a hrubého domáceho produktu, sotva by dosiahli úroveň Talianska. Na druhej strane aj v prípade Grécka sa v roku 2015 hovorilo, že kolaps je za rohom, no nič také napokon nenastalo. Politici eurozóny už majú toľko krízových skúseností za posledné roky, že to opäť zvládnu,“ vysvetlil Mikulík, podľa ktorého má Taliansko ekonomiku v omnoho lepšom stave ako Grécko pred tromi rokmi.

„Majú štrukturálny prebytok, keď príjmy a výdavky sú v podstate vyrovnané bez zarátania nákladov na obsluhu dlhu. Vysoký verejný dlh Talianska vo výške viac ako 130 % HDP preto nie je problém, dá sa zvládať. Ak by mali vystúpiť z eurozóny, poškodilo by to nielen talianskych veriteľov, ale aj samotnú taliansku ekonomiku, a to nie je v nikoho záujme,“ dodal Mikulík.

Aj dva aktuálne prieskumy verejnej mienky ukázali, že väčšina Talianov si želá zotrvanie ich krajiny v eurozóne. Nervozita spojená s možnou ďalšou krízou eura vzrástla po parlamentných voľbách v Taliansku, v ktorých najviac hlasov získali krajne pravicová Liga Severu a euroskeptické Hnutie piatich hviezd. Analytici sa obávajú, že nové voľby by tieto strany ešte posilnili a aj diskusie pred voľbami by sa ešte viac mohli zamerať na eurozónu.