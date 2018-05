Trump pohrozil aj nemeckým automobilkám, chce ich vystrnadiť z trhu

Podľa článku v nemeckom týždenníku Wirtschaftswoche, ktorý sa odvolal na viacero európskych a amerických diplomatov, konkrétne však nikoho necitoval, dal Trump počas aprílového stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom najavo, že chce nemecké automobilky z amerického trhu vytlačiť. Podľa agentúry Reuters sa francúzska strana k informáciám odmietla vyjadriť a vyjadrenie neposkytlo ani americké veľvyslanectvo v Berlíne.

Americké ministerstvo obchodu začalo koncom minulého týždňa preverovať, či dovoz áut a autokomponentov neohrozuje národnú bezpečnosť USA. Biely dom oznámil, že Trump požiadal ministra obchodu Wilbura Rossa, aby zvážil, či dovoz áut, vrátane nákladných vozidiel, ako aj autokomponentov, neohrozuje národnú bezpečnosť. Rovnaké dôvody stáli aj za rozhodnutím Washingtonu zaviesť dovozné clá na oceľ (25 %) a hliník (10 %), čo zvýšilo napätie vo vzťahoch Spojených štátov a ich obchodných partnerov. V prípade dovozu áut uvažuje Trump nad clami okolo 20 až 25 %.

Prípadné 25-% clo by bolo tvrdou ranou pre nemecké automobilky, ktoré kontrolujú až 90 % amerického trhu s prémiovými značkami a sú najväčšími vývozcami z Európskej únie do USA. Ani nemecké automobilky sa k najnovším informáciám nevyjadrili.

Trump zaútočil na nemecké automobilky už aj predtým, práve pre ich vysoký dovoz. Začiatkom minulého roka v rozhovore pre nemecký denník Bild uviedol, že plánuje na dovoz nemeckých áut uvaliť 35-% clo. Poukázal na príliš vysoký dovoz áut do USA a obchodný vzťah Spojených štátov a Nemecka označil za jednosmernú ulicu do USA.

Asociácia nemeckého automobilového priemyslu VDA uviedla, že jej členské firmy vyviezli na severoamerický trh minulý rok 657.000 áut a celkový export za rok 2016, ktorý zahrňuje autá, autokomponenty aj motory dosiahol 31,2 miliardy eur. Dovoz z USA v danom roku dosiahol 7,4 miliardy eur, čo pre USA predstavuje deficit 23,8 miliardy eur.

Na druhej strane, upozornila VDA, nemecké firmy majú v USA aj vlastné závody, kde zamestnávajú nemalý počet ľudí. Vlani v nich vyrobili 804.000 áut.

Berlín podráždene reagoval na najnovšie vyšetrovanie, či dovoz áut a autokomponentov neohrozuje americkú národnú bezpečnosť. Šéf nemeckej priemyselnej asociácie BDI Dieter Kempf však vo štvrtok vyzval k rozvážnosti. Ako povedal pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk, ak Európska únia zavedie protiopatrenia, Trump príde s ďalšími opatreniami.

Dovoz osobných áut z USA do EÚ dosiahol v minulom roku hodnotu 6,2 miliardy eur. Naopak, z Európskej únie sa do Spojených štátov vyviezli autá až za 37 miliárd eur.

Trumpove clá budú podľa pozorovateľov testom francúzsko-nemeckej solidarity, keďže francúzske automobilky v USA žiadne veľké obchody nerobia, zatiaľ čo pre nemecké firmy je to významný trh. Najviac ohrozené v rámci výrobcov prémiových vozidiel sú Audi a Porsche. Tie totiž nemajú v USA žiadny výrobný závod. BMW a Mercedes-Benz by prípadné vysoké dovozné clá mohli ustáť, keďže majú v Spojených štátoch veľké závody a dovozné clo by mohli kompenzovať rozšírením produkcie na americkom trhu.