Moody's: Zavedenie dovozných ciel poškodí americkú ekonomiku

„(Clá) by zvýšili vstupné náklady celého radu výrobcov, mohli by vyústiť do celkového zvýšenia cien a vyvolať odvetné opatrenia, ktoré by ublížili niektorým exportérom z USA,“ cituje agentúra Reuters z vyhlásenia šéfky spoločnosti Atsi Shethovej.

Spojené štáty začali od piatku podľa oznámenia amerického ministra obchodu Wilbura Rossa uplatňovať clá vo výške 25 percent na oceľ a desať percent na hliník z EÚ, Kanady a Mexika. Globálne ich zaviedli už 23. marca. Rozhodnutie USA posilňuje obavy zo vzniku celosvetovej obchodnej vojny.