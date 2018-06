Slovenské letiskové veže kúpili Indovia

Osem unikátnych riadiacich veží, ktoré vyrába pobočka MSM v Banskej Bystrici, poputuje až do Indie, a to už tento rok. Indická vláda však týmto s nákupmi veží nekončí. Už budúci rok sa chystá nakúpiť ďalších až 34 kusov.

„Slováci s vývojom v rámci strojárskeho a zbrojárskeho odvetvia neustále napredujú. Dôkazom toho je aj mobilná letisková veža s názvom MATC DISK 2 MSM, ktorá je slovenským unikátom,“ povedal Ivan Rudolf, mediálny zástupca spoločnosti MSM Group. Mobilná letisková veža slúži podľa neho ako plnohodnotná náhrada klasickej letiskovej veže. No kým tá klasická je na letisku osadená napevno, mobilnú možno dopraviť na akékoľvek miesto vo veľmi krátkom čase. Najčastejšie sa mobilné veže využívajú vtedy, ak má klasická veža výluku pre údržbu či v poľných podmienkach.

Slovenský výrobok je unikátny, lebo je možné umiestniť ho kdekoľvek, odkiaľ je potrebné riadiť a navigovať lietadlo pri pristávaní. Veža dokáže navigovať viacero druhov lietadiel podľa jej elektronickej výbavy, ktorá sa dá upraviť. Samozrejmosťou je aj možnosť zaobstarať si do veže prieskumné, kamerové, termovízne systémy, ako aj rádiokomunikačné a meteorologické vybavenie. Veža sa dá vyrobiť aj s balistickou ochranou.

„Vežu sme skonštruovali predovšetkým na riadenie letovej prevádzky, jej unikátnosť však spočíva v tom, že môže byť využitá aj ako pozorovacie stanovisko napríklad pre ochranu hraníc,“ vysvetlil riaditeľ prevádzky MSM Banská Bystrica, ktorá patrí do holdingu MSM Group, Juraj Lauš. Do plnej prevádzky ju pritom užívateľ dostane kdekoľvek iba za jedinú minútu. Vežu vyrábajú Slováci v podniku Letecké opravovne v Banskej Bystrici.

Firma MSM vyrába viacero kúskov, s ktorými prerazila vo svete a valcuje nimi konkurenciu. Nedávno predstavila vozidlo AM-70 EX, ktoré je určené na preklenutie prekážky pri živelných pohromách a zničených mostoch. Vozidlo pozostáva z obrnenej kabíny a mostného segmentu s dĺžkou desať až dvanásť a pol metra. Most dokáže preklenúť prekážku širokú až 106 metrov. Použiť sa dá do hĺbky dva až osem metrov. Ďalším úspešným produktom je Patriot s pohonom 4 krát 4. Ten sa pýši podvozkom Tatra, ktorý má obrovskú priechodnosť v teréne a na spevnenej vozovke môže letieť rýchlosťou až 130 kilometrov za hodinu. V základnej konfigurácii prebrodí vodu hlbokú 1,20 metra a na plnú nádrž prejde do päťsto kilometrov.

Do pozornosti zahraničia sa dostalo aj vozidlo Titus, ktoré používa francúzska polícia. Momentálne ich je vo Francúzsku šesť. Vozidlo MSM vyrábajú v spolupráci s francúzskou spoločnosťou Nexter na Slovensku, ale aj v susednom Česku. Ide o špeciálne obrnené vozidlo, ktoré sa vyrába v policajnej, ale aj hasičskej verzii. Titus stojí na overenom podvozku Tatra a môže vážiť až 23 ton. Je odolný aj proti výbuchom a dokáže vyvinúť rýchlosť do 120 kilometrov za hodinu.

Slovenská zbrojárska firma pred pár mesiacmi kúpila srbskú fabriku IMK 14. Oktobar, ktorá bývala jedným z najväčších strojárskych a zbrojárskych závodov v Srbsku. Fabrika sídli v meste Kruševac a v minulosti sa sústredila najmä na civilný program výroby poľnohospodárskych strojov a na klasické trieskové obrábanie. V časoch najväčšej slávy zamestnávala fabrika vyše osemtisíc ľudí.

Ešte v roku 2013 to bola významná srbská spoločnosť, ktorá počítala 1 500 pracovníkov. Dostala sa však do konkurzu a počet zamestnancov klesol na 150. To spôsobilo v Kruševaci, kde žije necelých šesťdesiattisíc ľudí a mnoho z nich v minulosti v IMK pracovalo, veľký nárast nezamestnanosti. MSM plánuje v Kruševaci zachovať civilnú výrobu, ale mieni rozbehnúť aj špeciálnu výrobu. Z hľadiska vojenskej výroby by tu mali vyrábať mechanické, teda železné časti striel.

Tržby skupiny MSM Group dosiahli v minulom roku až sto miliónov eur. Zisk predstavoval asi 14 miliónov eur a na daniach odviedla firma viac ako tri milióny eur. Svoje produkty vyvážajú už do tridsiatich krajín sveta. Momentálne firma exportuje 85 až 90 percent svojej produkcie, pričom najväčšie percento tvorí munícia. Kolesovú techniku stavajú na platforme podvozkov Tatra.