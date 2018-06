Vzťahy USA a EÚ po clách chladnú. Dvere na rokovania sú zatvorené

V reakcii na zavedenie jednostranných amerických taríf s platnosťou od 1. júna komisárka naznačila ochladenie transatlantických vzťahov. Vo všeobecnejšom kontexte upozornila, že „ak sa hráči na svete nebudú držať zavedených pravidiel, systém sa môže zrútiť.“ V tejto súvislosti zopakovala postoj EÚ, že americké clá sú jednostranné, že odkaz na vnútornú bezpečnosť USA nie je relevantný a v podstate tu ide o „čistý protekcionizmus“.

Na otázku, či túto situáciu považuje za vypuknutie obchodnej vojny medzi EÚ a USA, Malmströmová zdôraznila, že nechce používať tento termín aj pre jeho možný psychologický vplyv a spresnila, že ide o komplexnejší problém, lebo Američania zaviedli clá aj voči Japonsku, Kanade, Mexiku a sporia sa tiež s Čínou.

„Táto situácia vzbudzuje v nás veľké obavy. Došlo k zhoršeniu situácie, sú tu aj ďalšie veľké riziká a môžem povedať, že USA rozohrali nebezpečnú hru,“ opísala situáciu.

Komisárka pripomenula, že ako vyjednávačka v mene EÚ sa do poslednej chvíle snažila presvedčiť Američanov o pozitívnom prístupe k tejto agende, čo však oni odmietli. „Dvere sú momentálne zavreté. Žiadne rokovania,“ dodala. Potvrdila zároveň, že všetky členské krajiny Únie sú v tejto otázke jednotné, majú dostatok informácií a vedia o čo ide. To podľa nej vystihuje aj postoj Nemecka, ktoré Trumpovi odkázalo, že ak bude trvať na slogane „Amerika first“ (Amerika predovšetkým), tak my odpovieme „Europe united“ (Zjednotená Európa).

Na otázky, či EÚ vie „vycúvať“ z tejto situácie, Malmströmová odpovedala, že ide o stav, ktorý nám bol „nanútený“, EÚ do tohto bodu nechcela dospieť, ale teraz nemôže mlčať a nič nerobiť, lebo by tak dala najavo, že schvaľuje nové americké clá. Zopakovala, že odpoveď EÚ bude primeraná a chystané protiopatrenia v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Spresnila, že experti jej tímu už dokončujú zoznam amerických tovarov, voči ktorým zavedieme clá, čo je tiež predmetom rokovaní so všetkými členskými štátmi EÚ.

„Nehľadáme eskaláciu napätia, vždy sme boli otvorení dialógu, ale musíme primerane odpovedať,“ uviedla a spresnila, že eurokomisia potrebuje trochu času na analýzu chystaných opatrení, kým ich zverejní.

Komisárka zareagovala aj na otázky o možnom obmedzení predaja európskych automobilov na americkom trhu. Upozornila, že by to znamenalo veľké ekonomické škody nielen pre EÚ, ale aj pre Spojené štáty samotné a pre ďalšie krajiny sveta, najmä pre Japonsko. Priznala, že pre EÚ podobné signály spoza oceánu vzbudzujú „veľké obavy“.

„Američania sú naši partneri a spojenci. Spolu sme vybudovali povojnové medzinárodné organizácie, celosvetovo spolupracujeme, ale máme aj nezhody ako v prípade jadrovej dohody s Iránom, parížskej klimatickej dohody a teraz sú to clá. Môžem povedať, že vzťahy medzi nami sú teraz menej srdečné ako predtým,“ zhodnotila situáciu.