Slovensko by zasiahlo až vyostrenie obchodného sporu EÚ a USA

Medzi USA a EÚ zavládol po zavedení ciel napätie, ale slovenskú ekonomiku by zasiahlo až prípadné vyostrenie sporu. Najviac by sme pocítili uvalenie ciel na automobily vyrábané v Európe.

Minulý rok totiž z bratislavského závodu Volkswagen Slovakia smerovalo cez Atlantický oceán do Spojených štátov amerických každé piate vyvezené vozidlo. Čo sa týka samotnej ocele, tak priemerné tržby Slovenska z jej exportu predstavujú len 26 miliónov eur. Pri hliníku je to iba 5 miliónov eur. Najväčšie domáce oceliarne U. S. Steel Košice totiž vôbec nevyvážajú do Spojených štátov amerických.

Slováci neprídu o prácu

Z fabrík pôsobiacich na Slovensku do USA vyváža len Volkswagen Slovakia. V USA sa minulý rok ako teplé rožky predávali luxusné SUV automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne. Veľký predajný úspech sa očakáva aj od nového automobilu Audi Q8. Všetky tieto nemecké automobily sa kompletne vyrábajú v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia. Ten hrozbu zavedenia ciel zatiaľ nekomentoval.

„S vedením podniku budeme hovoriť o tom, aký dopad môže mať na našu fabriku zavedenie ciel na automobily americkým prezidentom Donaldom Trumpom. To, čo zatiaľ viem, že pre nábeh nových modelov neplánujeme v tomto roku vyviezť do USA toľko automobilov ako vlani,“ povedal šéf odborov vo Volkswagen Slovakia Zoroslav Smolinský.

Vyostrenie obchodnej vojny by tak nakoniec nemuselo mať fatálny vplyv na slovenskú automobilovú výrobu. „S istotou viem povedať jedno, že ak by sa aj situácia veľmi skomplikovala, tak s vedením podniku máme dohodu o konte pracovného času. Ľudia sa teda určite nemusia báť straty zamestnania ani v prípade poklesu zákaziek,“ dodal Smolinský. Konto pracovného času totiž zamestnancom umožňuje poberať časť mzdy aj v prípade, ak pre nedostatok zákaziek musia ostať doma. Na odplatu si doma strávené hodiny odrobia v budúcnosti v rámci pracovných nadčasov. Tento model pomohol Slovensku prekonať aj krízový rok 2009.

Trnavský závod PSA Peugeot Citroën Slovakia aj žilinská fabrika Kia Motors Slovakia majú výrobu zameranú hlavne na trh Európskej únie. Štvrtý automobilový závod automobilky Jaguar Land Rover, ktorý výrobu v Nitre spustí už 3. septembra 2018, zatiaľ neprezradil, na aké trhy budú putovať vyrobené SUV vozidlá Discovery.

Trump nechce nemecké autá

Americký prezident sa naposledy vyhrážal zvýšením ciel z dvoch na 25 percent. Cena luxusného Porsche Cayenne teraz po dovezení do USA stúpne zo 100-tisíc na 102-tisíc dolárov. V prípade uvalenia 25-percentných ciel by prišlo k skokovému zdraženiu o 23-tisíc dolárov. Výsledná cena Porsche Cayenne by tak vyskočila na 125-tisíc dolárov.

V súčasnosti až 90 percent amerického trhu luxusných vozidiel ovládajú európske značky BMW, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Bentley a Bugatti. Podľa informácií nemeckého týždenníka Wirtschaftswoche sa Donald Trump počas rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vyjadril, že „bude vo svojej obchodnej politike pokračovať dovtedy, dokiaľ neprestane po Piatej avenue v New Yorku jazdiť posledný model Mercedes-Benz“.

Na druhej strane americkí výrobcovia dnes platia 10-percentné clá za automobily predávané na spoločnom trhu Európskej únie. Nemecký ekonomický inštitút IFO dal za pravdu Trumpovi ohľadne vysokých európskych ciel na americké autá. Po započítaní všetkých vyvážaných tovarov platia podľa inštitútu americké firmy vyššie clá ako podniky z Európskej únie.

„To zodpovedá pravidlám dohodnutým v Uruguajskom kole 1986–1994, ale odvtedy sa svet výrazne zmenil,“ uviedol Gabriel Felbermayr, riaditeľ nemeckého ekonomického inštitútu IFO. Podľa neho je najlepším riešením, ak Nemecko v rámci prebiehajúcich rokovaní bude presadzovať zníženie ciel v transatlantickom obchode zo strany Európy i USA.

Vojna prinesie zdražovanie

„Obchodné vojny nikdy nepriniesli nič dobré, upozornil ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Vyššími clami síce posilníte domácu výrobu a zamestnáte viac miestnych ľudí. Čo znie na prvé počutie dobre, ale zároveň zdražíte výrobky a vyššie ceny nikdy nikoho nepotešili,“ povedal. Európska únia totiž do Spojených štátov vyváža oceľ jedine preto, že ju vie vyrobiť v požadovanej kvalite lacnejšie ako americkí oceliari. Z nižších cien profitujú aj americkí výrobcovia automobilov, ktorí v prípade nákupu od miestnych oceliarní budú musieť zvýšiť cenu svojich vozidiel.

„Americký prezident je v prvom rade obchodník, ktorý na svojho partnera najprv zatlačí hrozbou a následne sa snaží nájsť dohodu. Ešte pred dvoma mesiacmi hrozila obchodná vojna medzi USA a Čínou a nakoniec sa našiel pre obidve strany prijateľný kompromis. Podobný scenár sa pravdepodobne zopakuje aj s Európskou úniou aj keď pri Trumpovi je všetko možné,“ uzavrel Baláž. Americký prezident ešte pred týždňom hrozil vojnou Severnej Kórei a dnes finišujú prípravy na mierový summit.