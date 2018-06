NBS: Panika pri úveroch nie je namieste

Nepáčia sa im preto kampane, ktoré nabádajú ľudí k tomu, aby si rýchlo vzali úver do 1. júla, pretože potom to už vraj nebude možné. Nové opatrenia sa začnú zavádzať postupne, od 1. júla teda podľa NBS nemožno očakávať ich jednorazový dramatický dosah. Ten by sa mal prejaviť až v roku 2019. Sprísnená regulácia sa týka jednak zavedenia úverového stropu, keď klient alebo pár budú môcť byť celkovo zadlžení maximálne do výšky 8-násobku svojich čistých ročných príjmov, a rušia sa aj hypotéky nad 90 percent z ceny kupovanej nehnuteľnosti.

Výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS Vladimír Dvořáček v tejto súvislosti upozornil na rôzne nátlakové kampane. „Sú to marketingové kampane rôznych stateholderov alebo účastníkov trhu s nehnuteľnosťami. My, samozrejme, intenzívne vnímame aj to, že sa nebavíme len s bankami, ale sprostredkovane na trhu pôsobia developeri, realitní makléri, finanční sprostredkovatelia. Ich netrápi, ako sa zadlžujú domácnosti, oni predovšetkým dosahujú vlastné zisky,“ povedal Dvořáček a dodal, že ich hlavnými partnermi sú bankári. „Sú zodpovední za to, aby sa banky správali obozretne. Preto práve od bankárov očakávame, že nenaskočia na túto vlnu marketingových kampaní,“ povedal Dvořáček.

„Už viackrát v minulosti sme boli svedkami situácie, keď bolo ohlásené sprísňovanie poskytovania úverov a banky na to reagovali zvýšenou marketingovou aktivitou. Zároveň je logické, že takéto situácie zneisťujú ľudí, ktorí si plánujú v krátkom čase vziať hypotéku. Logicky ich to motivuje spraviť tak čo najskôr a využiť staré podmienky, ktoré sú im dobre známe,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik. Podľa neho akékoľvek nové pravidlá vždy vyvolávajú aj otázniky, ako sa k nim postavia banky a ako sa v konečnom dôsledku prejavia v praxi. Domnieva sa, že teraz navrhované opatrenia patria určite k tým prísnejším na Slovensku za posledné roky. „Nebude to znamenať, že banky neschvália ľudom hypotéky, ale môže sa stať, že im schvália nižšiu výšku, ako pôvodne chceli. Na takýto trend sa treba postupne pripravovať,“ vraví Ovčarik. Podotýka, že najviac sa tieto opatrenia dotknú ľudí s jedným príjmom, teda slobodných či rozvedených, mladých ľudí tesne po skončení školy, žijúcich v Bratislave, v krajských mestách, prípadne ľudí, ktorí už splácajú väčšie úvery z minulosti.

Podľa analytika spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka NBS musí sprísňovať pravidlá úverového trhu, pretože celý trh sa dostáva do špekulatívneho stavu. „Kroky centrálnej banky sú teda veľmi správne. Dokonca by mohla byť aj prísnejšia. Získanie úveru na bývanie po 1. júli bude náročnejšie, ale stále budú podmienky relatívne priaznivé. Domácnosti, ktoré majú stabilný príjem a realistické požiadavky na svoju bytovú situáciu, budú mať stále prístup k hypotékam,“ myslí si analytik. Nariadenie NBS je podľa neho zamerané predovšetkým na rodiny s relatívne nižšími príjmami, ktoré často riskujú a nadmerne sa zadlžujú. „Nesmieme zabúdať na to, že teraz je na Slovensku silný ekonomický rozmach. Stačí, aby sa dostavilo mierne spomalenie, a mnohé domácnosti môžu byť nepríjemne prekvapené z neschopnosti splácať záväzky,“ vraví Tomčiak.

Dvořáček vidí v kampaniach na rýchle vybavenie úveru do 1. júla kontraproduktív­nosť. „Môže to mať jedine ten efekt, že vyvolajú ďalší rast úverov. Tieto kampane sa nám nepáčia,“ povedal.

Podľa Marka Ličáka, riaditeľa odboru dohľadu na makroúrovni NBS, ľudia v minulosti pod vplyvom takýchto kampaní urobili rozhodnutie týkajúce sa svojich celoživotných úspor v priebehu 15 minút. ,Máme informácie od klientov, že v priebehu týždňa im volali dve banky, dvaja sprostredkovatelia, že: rýchlo si zober úver, lebo od 1. 7. je tu Armagedon. Neverte. Nie je to pravda," uzavrel Ličák. Situácia, týkajúca sa úverového stropu individuálnych klientov nie je priaznivá, no nebola ani doteraz. Hypotéky alebo väčšie spotrebné úvery si však berú väčšinou páry.