Zasiahne Trump clami aj autá zo Slovenska?

Clá na európsku oceľ a hliník, ktoré od piatka zaviedol americký prezident Donald Trump, nie sú zďaleka to najhoršie. Podľa Financial Times je to len začiatok cesty, na ktorej konci majú byť možno až 25-percentné clá na európske autá. Tie by výrazne poškodili slovenskú ekonomiku. Minulý rok každé piate auto vyrobené v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia putovalo práve do Spojených štátov amerických.