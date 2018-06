Vzácny úkaz – mladý inžinier po promócii začal pracovať na farme

Predseda Roľníckeho družstva Hron v Slovenskej Ľupči Igor Nemčok má dôvod na oslavu. Minulý týždeň hneď po skončení univerzity nastúpil na farmu oviec mladý inžinier Marek Marko. Mladí zootechnici s vysokoškolským vzdelaním sú dnes vzácnosť. Slovenské ovčiarstvo by ich potrebovalo hneď aspoň päťdesiat, ale v Nitre bolo promovaných len 21 inžinierov zootechnikov, z nich do praxe idú len desiati, zvyšní jedenásti dali poľnohospodárstvu zbohom.

Ku kariére im stačí vysokoškolský titul, nemali odvahu zobrať spolu s ním na plecia aj údel chovateľa, ktorý sa spája so životom na farme. Možno preto, že mnohí vlastne život na farme nepoznajú alebo odmietajú obmedzenia, ktoré však koniec koncov každé povolanie prináša. Vari lekár neslúži nočné?

Poľnohospodárstvo, ako vidno, ani ľudí s odborným vzdelaním príliš neláka. Kde je chyba? Marek Marko išiel za volaním svojho srdca. Akoby nie, pochádza zo starej bačovskej rodiny, otec aj starý otec chovali ovce. Marek pri nich doslova vyrástol, obšmietal sa pri ovečkách od detstva a neprekvapilo, keď vlani vo Východnej na ovčiarskom festivale predvádzal artistické kúsky pri strihaní oviec. Je zručný, silný, pracovitý, jednoducho šikovný gazdovský chlapec, aj po 30 rokoch od revolúcie vzácny úkaz na slovenskom vidieku.

Práve takých slovenské poľnohospodárstvo potrebuje ako soľ. Z desiatich Markových spolužiakov, ktorí odišli na farmy, traja budú chovať ovce, šiesti dobytok a jeden z chlapcov ide na vlastné hospodárstvo. To je aj Markovým snom, ale 110 dojných oviec, ktoré chová otec, by už zrejme dve rodiny neuživilo. A to Markovci spracúvajú celú produkciu mlieka na oštiepky, syr, bryndzu. Majú certifikát na predaj z dvora, stály okruh zákazníkov z Valaskej a okolitých obcí. Ľudí priťahuje kvalita ich výrobkov.

Ponuku z RD Hron Marek Marko prijal, pretože družstvo s chovom tisíc oviec patrí k najlepším slovenským chovateľom. "Chcem nadobudnúť čo najviac skúseností, vidím na dobre manažovanom družstve šancu pre svoj rast,“ povedal mladý muž, ktorý chodí reprezentovať Slovensko na majstrovstvá sveta v strihaní oviec.

Predseda družstva Igor Nemčok vraví, že keď sa mladík ujme, má zelenú. "Radi ho prijmeme nielen za pracovníka, ale aj člena družstva. Potrebujeme novú krv.“ Bude Marek samostatným farmárom, alebo, ako si želá predseda, farmárom na družstevnej farme a možno raz členom jej vedenia? To všetko podľa Marka ukáže budúcnosť. Pripomenie, že súkromní hospodári to nemajú ľahké.

Najväčší problém je mať dosť pôdy na gazdovanie, čo pri ovciach znamená dosť pasienkov a lúk na výrobu sena. Otcovo stádo 150 oviec vrátane jahniat a baranov sa opiera o 40 hektárov trávnych porastov. Väčšinu z nich tvoria pozemky v prenájme. Marek dúfa, že po protestoch východoslovenských farmárov, ktorí otvorili citlivú otázku vzťahov malých a veľkých fariem, štát dá šancu predovšetkým chovateľom a nie tým, čo pôdu zháňajú iba na mulčovanie. Nevyprodukujú kilo syra a ešte za to berú dotácie.