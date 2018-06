Firmy lobujú proti poistnej dani, podľa rezortu hrajú hry poisťovní

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) vyslovujú hlboké znepokojenie so zavádzaním novej dane z poistenia. Žiadajú preto zastavenie legislatívneho procesu k tomuto návrhu, ktorý by sa mal prerokúvať už na najbližšej schôdzi parlamentu. Podľa Ministerstva financií (MF) SR sa však zamestnávatelia nechali vtiahnuť do hry poisťovní a podporujú ich tlak na verejnosť, ktorý rezort vníma ako absolútne neoprávnený.

„Návrh zákona, ktorý sa bude v najbližších dňoch prerokúvať v príslušných výboroch Národnej rady SR nezasiahne iba poisťovne, ako to tvrdí predkladateľ, ale zasiahne celé podnikateľské prostredie a bežných občanov,“ tvrdia RÚZ a AZZZ v spoločnom stanovisku. Zvýšením poistného z titulu novej 8-% dane podľa nich vzrastú náklady všetkým podnikateľom, čo bude musieť byť nevyhnutne premietnuté do cien tovarov a služieb. „Občania tohto štátu tak budú zasiahnutí viackrát – jednak zvýšením cien ich súkromných poistiek a rastom cien výrobkov a služieb, ktoré kupujú. Zaťažené budú tiež mestá a obce, a to prostredníctvom vyšších výdavkov na poistenie,“ očakávajú zamestnávatelia.

Podnikatelia majú výhrady aj voči procesu prípravy tohto návrhu a konzultáciám so subjektmi, ktorých sa daň priamo dotýka. Predkladateľ podľa nich zavedenie novej dane nepodložil korektnou a detailnou analýzou vplyvov. „Za nebezpečný precedens považujú zamestnávatelia i pokračovanie v selektívnej regulácii jedného odvetvia a precedensom je i zavádzanie novej dane v priebehu zdaňovacieho obdobia. To má zásadný dopad na existujúce právne vzťahy a vôbec narúša základný princíp právneho štátu – právnu istotu,“ tvrdia zamestnávateľského združenia.

Rezort financií s ich tvrdeniami nesúhlasí. „Návrh zákona prešiel štandardným legislatívnym procesom, počas ktorého mali všetky subjekty možnosť s ministerstvom financií o tejto téme diskutovať. Ministerstvo financií vo viacerých oblastiach vyhovelo pripomienkam a návrh upravilo,“ konštatuje v reakcii.

To isté, čo platí pre všetkých klientov poisťovní, platí podľa MF aj pre podnikateľov. Ani v tomto prípade nemajú poisťovne dôvod, aby zvyšovali ceny. „O to viac, že ide iba o nahradenie v súčasnosti platného odvodu rovnako vysokou daňou. Keď poisťovne hovoria o zodpovednosti, prečo sa samé nesprávajú zodpovedne k svojim klientom, ale ceny im zvyšujú ešte pred zavedením novej dane?“ pýta sa ministerstvo.

„Znamená to teda, že svojich klientov "zneužijú“, aby mohli na novej legislatíve „zarobiť“? Toto sú otázky, ktoré by si mal položiť každý klient poisťovne, najmä pri sledovaní emotívnej TV kampane, za ktorú poisťovne zaplatili nemalé peniaze," dodáva rezort financií. Klienti poisťovní by sa podľa ministerstva mali zamyslieť, či nie je ten správny čas nájsť si poisťovňu, ktorá im poskytne najlepšie a najvýhodnejšie podmienky na trhu.