EÚ sa chystá privrieť dvere lacnej oceli z Ázie

Povedala to v pondelok agentúre Reuters európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová. Odvetné clá na americký tovar pre zavedenie ciel na hliník a oceľ by mohli byť predstavené 20. alebo 21. júna.

„Môžeme prijať predbežné opatrenia už v júli. To je to, o čom sa chystáme rokovať. Chceme vidieť predbežné výsledky vyšetrovania,“ uviedla. Dodala, že už existujú neoficiálne dôkazy, ktoré ukazujú, že oceľ určená pre americký trh bude pre americké dovozné clá presmerované do Európy.

Podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) môže EÚ zaviesť dočasné ochranné clá až na 200 dní, ak predbežné zistí, že očakávaný rast dovozu by mohol vážne poškodiť jej odvetvia ocele a hliníka. Európska komisia, ktorá dohliada na obchodnú politiku 28 členských krajín EÚ, začala koncom marca skúmať, či pre americké clá nemá podniknúť opatrenia, ktoré by zabránili hlavne ázijským producentom zaplaviť Európu ich oceľou.

Spojené štáty začali od 23. marca uplatňovať clá 25 percent na dovoz ocele a desať percent na dovoz hliníka z väčšiny krajín. Od minulého týždňa sa clá vzťahujú aj na dovoz z EU.

Pretože americká clá na európsku oceľ a hliník považuje EÚ za nespravodlivé, chystá sa v súlade s pravidlami WTO predstaviť koncom júna vlastné odvetné clá voči americkému tovaru. Všetko podľa Malmströmovej bude v súlade s postupmi WTO.

Malmströmová tiež vyjadrila ľútosť nad tým, že sa nepodarilo EÚ a USA dosiahnuť dohodu ohľadom dovozných ciel na hliník a oceľ. Spojené štáty teraz zvažujú podobné clá na autá, čo by podľa nej mohlo viesť ešte k väčším odvetným opatreniam, než v prípade ocele. „Ak sa to stane, bude to mimoriadne nešťastné. Bude to mať vážne následky, nielen v Európe, ale po celom svete.“