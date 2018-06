Francúzsko je reformným vodcom Európy, pochválil MMF Macrona

Francúzsko sa pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona stalo najrýchlejšie sa reformujúcou krajinou v Európe. Malo by však zverejniť viac detailov o tom, ako zníži verejné výdavky. Uviedol to vo svojom pravidelnom ročnom hodnotení Medzinárodný menový fond (MMF).

„S ambicióznym tempom reforiem sa Francúzsko stalo reformným vodcom Európy,“ uviedol MMF vo vyhlásení. Dodal, že uvoľnenie Zákonníka práce by malo zvýšiť investície, počet pracovných miest aj ekonomický rast.

MMF však požaduje viac podrobností o tom, ako Macronova vláda naklonená podnikaniu zamýšľa znížiť úroveň svojich verejných výdavkov a dosiahnuť trvalo klesajúci trend. Macron očakáva, že v najbližších dňoch dostane odporúčanie komisie odborníkov o tom, ako znížiť verejné výdavky.

Francúzsky sociálny model poskytuje vzdelanie a zdravotnú starostlivosť zadarmo a pomáha udržiavať relatívne nízku nerovnosť. Spôsobil však, že verejné výdavky a platené dane patria medzi najvyššie vo vyspelom svete.

„Presné vyčíslenie výdavkových reforiem na všetkých úrovniach vlády, počínajúc rozpočtom na rok 2019, je dôležité pre dôveryhodnosť stratégie,“ uviedol MMF. Odporučil, aby Francúzsko pri diskusii o reforme penzií malo zvážiť zvýšenie skutočného veku odchodu do dôchodku, teda veku, v ktorom zamestnanci začnú v priemere poberať svoj dôchodok.

Malo by tiež znížiť počet štátnych zamestnancov tak, že nebude nahrádzať odchádzajúcich novými pracovníkmi, a zlúčiť miestne úrady. Sociálne dávky by potom mali byť lepšie cielené a mali by sa zjednodušiť, dodal MMF.

Fond očakáva, že ekonomický rast vo Francúzsku zostane tento rok silný. Oproti minulému roku sa však rast spomalí, napísala agentúra Reuters.