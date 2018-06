Akcie rastú aj napriek hrozbe obchodnej vojny

O presadzovanie obchodu bez ciel má dlhodobo záujem Čína a Európska únia zvažuje užšiu spoluprácu so spoločným trhom juhu označovaným ako Mercosul. Teda Brazíliou, Argentínou, Uruguajom, Venezuelou a Paraguajom.

Spojené štáty ešte začiatkom apríla uvalili 25-percentné clá na všetku dovážanú oceľ a desaťpercentné na hliník. Následne viacerým štátom udelili výnimku, ktorá stratila platnosť 01. júna 2018 v prípade Mexika, Kanady a Európskej únie. Tieto tri štáty aktuálne rokujú o tom, ako odpovedia na americké clá, a oficiálne hovoria o prijatí tvrdej odvety. No trvalú výnimku z ciel zatiaľ dostali len štáty, ktoré dobrovoľne súhlasili so znížením exportu ocele aj hliníka do USA a sú medzi nimi Brazília, Austrália a Južná Kórea.

Prípadnú odvetu plánuje Európska únia prijať do polovice júna. Zároveň o možnom odvrátení obchodnej vojny budú tento týždeň rokovať lídri siedmich najvyspelejších ekonomík sveta združení v organizácii G7. Teda USA, Kanady, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska a Japonska. Lídri krajín majú nadviazať na už skončené neúspešné víkendové rokovanie ministrov financií a šéfov centrálnych bánk. V prípade nenájdenia dohody Európska únia oznámila zavedenie ciel na americkú sóju, kukuricu, brusnice, arašidové maslo, pomaranče, oceliarske výrobky či motorky Harley-Davidson. Napríklad clá na pomaranče majú nepríjemne zasiahnuť kalifornských farmárov, ktorí v prípade straty zákaziek môžu odvrátiť svoju priazeň od republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa a v budúcnosti podporia skôr republikánov.

Podobne nespokojnosť amerických farmárov zvažuje vyvolať Čína prípadným zavedením ciel na americké bravčové mäso. V prípade ázijskej ekonomiky ešte minulý týždeň vyzeralo veľmi reálne ukončenie celej obchodnej vojny po tom, čo Čína súhlasila so zvýšením nákupu amerických výrobkov a služieb. Tento týždeň to skôr vyzerá na to, že Spojené štáty americké zavedú ďalšie clá voči Číne už 15. júla 2018. „Ak Spojené štáty americké zavedú ďalšie clá, budú všetky uzatvorené dohody neplatné,“ povedal pre tlačovú agentúru Nová Čína čínsky vicepremiéra Liou Che. Dve najväčšie ekonomiky sveta si vzájomne hrozia uvalením ciel v celkovej výške 150 miliárd dolárov. K zavedeniu ďalších amerických ciel voči Číne príde pravdepodobne už 15. júla 2018.

Trump otvorene pohrozil aj Európskej únii, že ak prijme odvetné opatrenia, stúpnu clá na z Európy dovážané automobily z dvoch na 25 percent. Prípadné vyostrenie obchodnej vojny nepríjemné zasiahne nemeckú ekonomiku. Napríklad len nemecké strojárske firmy vyviezli minulý rok za Atlantický oceán stroje aj súčiastky v hodnote 18 miliárd eur. Na zavádzanie ďalších ciel doplatia podľa najväčšieho nemeckého strojárskeho združenie VDMA hlavne stredné a menšie firmy. Tie si totiž nemôžu dovoliť presunúť výrobu priamo do USA a tak postupne prídu o amerických zákazníkov.

Presunúť výrobu zvládnu len veľké nadnárodné koncerny a doplatiť na to môže hlavne Slovensko. Minulý rok každé piate auto vyrobené v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia smerovalo do Spojených štátov amerických. V krajnom prípade môže Slovensko prísť o časť výroby luxusných SUV automobilov značiek Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, ako aj pripravovaného modelu Audi Q8.

V samotných spojených štátoch spôsobia clá zdražovanie. „Predpokladám, že špeciálne typy ocele vyrábané v Nemecku nebude jednoduché nahradiť americkými alternatívami,“ povedal nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier. V takom prípade buď americké firmy akceptujú výrazné zvýšené ceny, čo povedie k prudkému zdražovaniu miestnych výrobkov, alebo USA nakoniec udelia výnimky pre niektoré špeciálne oceľové výrobky. Slovenskej ekonomike uvalené clá na oceľ a hliník nespôsobia takmer žiadne škody, keďže na americký trh smeruje len málo domácej ocele a hliníka.