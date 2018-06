Facebook zdieľal dáta používateľov s čínskymi výrobcami telefónov

Viceprezident spoločnosti Facebook pre mobilné partnerstva Francisco Varela podľa agentúry AP uviedol, že čínske podniky Huawei, Lenovo, OPPO a TCL patria k výrobcom telefónov, ktorí získali prístup k dátam používateľov facebooku „kontrolovaným“ spôsobom, ktorý firma schválila.

Facebook tiež oznámil, že dohodu o zdieľaní dát so spoločnosťou Huawei tento týždeň ukončí. Pracuje tiež na ukončení spolupráce s firmami Lenovo, OPPO a TCL, uviedla agentúra Reuters.

Denník The New York Times už skôr informoval, že spoločnosť Facebook uzavrela dohody o zdieľaní dát s najmenej 60 výrobcami telefónov. Podľa denníka boli tieto dáta výrobcom prístupné aj bez výslovného súhlasu používateľov, to ale spoločnosť Facebook poprela.

Facebook sa tento rok na jar stal terčom kritiky po správe, že analytická spoločnosť Cambridge Analytica neoprávnene získala informácie o desiatkach miliónov používateľov jeho siete a využila ich okrem iného pri vývoji softvérových nástrojov na podporu volebnej kampane Donalda Trumpa.