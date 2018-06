Vlaky môžu konkurovať autám, vyhnú sa zápcham

Vodiči môžu viac presadať do vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od 10. júna posilňuje dopravu v Tatrách, na Kysuciach a v okolí Bratislavy. Nové vlaky majú využívať najmä turisti a cestujúci dochádzajúci do zamestnania. Najviac môžu nové vlaky pomôcť v Bratislave a okolí.

Letná zmena grafikonu zavedie na málo využívané koľaje v okolí hlavného mesta 56 nových osobných vlakov. Nové spoje budú premávať na trasách medzi hlavným mestom a Sencom, rovnako ako medzi Bratislavou a Trnavou. Cieľová stanica nebude hlavná stanica. Vlaky budú štartovať alebo končiť v bratislavskej Petržalke alebo na stanici v mestskej časti Nové Mesto.

"Súhlasili sme s navýšením vlakových kilometrov na týchto frekventovaných trasách, ktoré zabezpečia ľuďom pohodlnejšie a rýchlejšie každodenné dochádzanie za povinnosťami. Ide o jedno z najvýraznejších posilnení vlakovej dopravy za posledné roky a veľmi sa z toho teším. Pevne verím, že aj ľudia budú spokojní a zistia, že sa im oplatí vymeniť auto za vlak,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd).

Najväčší počet vlakov pribudne na trase Senec – Bratislava (Nové Mesto) – Bratislava (Petržalka). Od leta bude k dispozícii 29 nových vlakových spojení. Takt spojov sa skráti na 30 minút. Vlaky budú môcť využívať najmä cestujúci dochádzajúci do hlavného mesta za prácou. Pri dochádzaní zo Senca musia teraz využiť buď diaľnicu D1, alebo tzv. starú seneckú cestu prvej triedy I/61. Pri ceste do mestskej časti Petržalka musia zase teraz prejsť cez Prístavný most na vnútornej diaľnici D1, ktorý patrí k najvyťaženejším cestným úsekom na Slovensku. Počas pracovných dní cezeň denne prejde približne 112-tisíc vozidiel. Počas ranných špičiek sa v danom úseku vytvárajú dopravné kolóny.

Dve nové vlakové centrá

Cesta vlakom zo Senca do Petržalky zaberie 39 minút. Autom cesta trvá v rannej špičke od 35 minút až do jednej hodiny. V stanici Bratislava-Nové Mesto pritom vlak zo Senca stojí už po 26 minútach jazdy. Vlaky budú jazdiť v takte 30 minút. Na danej trati aktuálne premáva jeden vlak v každom smere. Nové Mesto s Petržalkou spojené vlakom nie sú.

Na trase Bratislava-Nové Mesto – Trnava pribudne 27 spojov. Vlak prekoná danú trasu za 46 minút. Autom pritom v špičke cesta trvá 40 minút až 70 minút v závislosti od intenzity premávky. V súčasnosti jazdia z Trnavy do Bratislavy do Nového Mesta denne štyri vlaky. V opačnom smere vlakové spojenie neexistuje.

"Do Bratislavy dochádza priemerne 130-tisíc cestujúcich denne. Vytvorili sme tiež dve nové vlakové centrá. Z Nového Mesta môžu cestujúci ľahšie pokračovať napríklad do Ružinova, na Zlaté piesky či smerom na Avion a výhodou je aj zastávka Petržalka, ktorá na Prístavnom moste po šiestich rokoch znovu využíva koľaje pre osobnú dopravu,” hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Spojenie Petržalky s Novým Mestom prispeje aj k lepšej doprave priamo v Bratislave. Vlaky na seba môžu prevziať časť cestujúcich z mestskej hromadnej dopravy a automobilov. Aktuálne sú koľaje vedúce z Petržalky využívané len nákladnými vlakmi.

Na Kysuciach bude hodinový takt

Lepšie vlakové spojenie môžu pocítiť aj ľudia žijúci na Kysuciach. Z Čadce cez Kysucké Nové Mesto až do Žiliny budú vlaky premávať v hodinovom takte. Do systému budú pridané v dopoludňajších hodinách počas pracovných dní tri nové prímestské osobné vlaky. V danej oblasti cestujúcich trápia dopravné kolóny z dôvodu chýbajúcej diaľnice D3 v blízkosti Kysuckého Nového Mesta. Spojeniu Čadce so Žilinou chýbajú dva úseky. Napriek tomu sa štát v tomto roku nechystá spustiť súťaž na ich zhotoviteľa. Priamo cez Kysucké Nové Mesto po ceste prvej triedy I/11 denne prejde podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 až 19¤308 vozidiel. Aktuálne sa navyše tranzitná doprava nemá ako okresnému mestu vyhnúť. Ide pritom o medzinárodný ťah spájajúci Poľsko a Česko s Maďarskom a Rakúskom.

V Tatrách pomôžu turistom

V Tatrách štátny vlakový dopravca plánuje zaviesť 16 nových vlakov. Nové spojenia budú premávať na tratiach Tatranských elektrických železníc a na Ozubnicovej železnici. Dva vlaky pribudnú od 30. júna denne na trati medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou. Desať vlakov pribudne medzi Štrbou a Štrbským plesom. Ďalšie štyri spoje budú premávať medzi Štrbským plesom a stanicou Poprad-Tatry. Ich každodenná premávka sa skončí na konci školských prázdnin, 2. septembra.

"Nové vlaky budú využívať rušne, vozne a súpravy, ktoré už máme k dispozícii. Je dôležité povedať, že nie je nutné zvýšiť počet zamestnancov,“ povedal Patrik Horný, podpredseda predstavenstva zodpovedný za ekonomiku a informačný manažment ZSSK.