Odvetné clá zavedie EÚ v júli, zasiahnu tovar z USA za 2,8 miliardy eur

Členské štáty podporili plán Európskej komisie, ktorý počíta so zavedením ciel na tovar v celkovej hodnote 2,8 miliardy eur v odvete za americké clá na dovoz hliníka a ocele. Vyplýva to zo stredajšieho oznámenia komisie. Clá by mali byť vo výške 25 percent. Clo by sa malo týkať aj potravinárskych výrobkov ako arašidové maslo alebo pomarančový džús.

„Komisia dúfa, že sa jej celý proces v spolupráci s členskými štátmi podarí dotiahnuť do konca júna tak, aby nové clá mohla začať platiť od júla,“ povedal na tlačovej konferencii podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Európska únia sa pre nové americké clá na dovoz ocele a hliníka už obrátila na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO). Nesúhlasí s tvrdením Washingtonu, že dôvodom ciel sú obavy o národnú bezpečnosť, a požaduje od Spojených štátov kompenzáciu.

Americké clá na dovoz ocele vo výške 25 percent a na dovoz hliníka vo výške desať percent nadobudla platnosť 23. marca. EÚ z nich mala výnimku, tá ale 1. júna vypršala.