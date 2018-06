Slovensko vydalo prvé 50-ročné dlhopisy v histórii

Celková hodnota vydaných štátnych dlhopisov dosiahla 1,5 mld. eur, z toho pri 10-ročných bondoch to bolo 1 mld. eur s kupónom 1,000 % p.a. a pri 50-ročných dlhopisoch 500 mil. eur s kupónom 2,250 % p.a. Predaj riadil syndikát bánk Barclays, Citi, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka.

Ako ďalej informuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), nová 10-ročná emisia má historicky najnižšiu prirážku, ktorú kedy Slovenská republika vydala. Zároveň sa dosiahla najnižšia prirážka pre 10-ročnú emisiu v rámci krajín strednej a východnej Európy. Prirážka voči referenčnej krivke pritom predstavovala 10 bázických bodov a výnos do splatnosti dosiahol 1,021 % p.a.

Dlhopis so splatnosťou 50 rokov zase predstavuje najdlhšiu eurovú emisiu vydanú v regióne strednej a východnej Európy za posledných 10 rokov a je splatnosťou najdlhší dlhopis vydaný Slovenskou republikou. Zároveň ide celkovo o prvú 50-ročnú emisiu od roku 2016. Prirážka voči referenčnej krivke v tomto prípade dosiahla 80 bázických bodov s výnosom do splatnosti 2,254 % p.a.

Úspech tejto emisie podľa ministra financií Petra Kažimíra podčiarkuje aj fakt, že dlhopis s podobnou splatnosťou má len päť krajín v Európe, ako napríklad Francúzsko či Írsko. Zároveň to podľa neho svedčí o dôvere finančných trhov, ktoré tak veria v štruktúru slovenskej ekonomiky, vízii krajiny či rozvoju kľúčových sektorov hospodárstva. Minister tiež pripomenul, že tento dlhopis bude splatný až v júni 2068. „Jeho splatnosť je zhruba dva týždne pred mojimi stými narodeninami, ktoré sa pokúsim dožiť,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii.

Ako dodal šéf ARDAL-u Daniel Bytčánek, štát sa pri tomto predaji rozhodol využiť zlepšenie situácie na kapitálových trhoch po tom, čo sa upokojila situácia vyvolaná vývojom v Taliansku. „Táto emisia je prelomová nielen pre Slovensko, ale bude slúžiť aj ako určitý benchmark v rámci Európy,“ dodal s tým, že musí pochváliť banky, ktoré sa nebáli ísť pri tejto netradičnej emisii do rizika.

Slovensko pritom pri ponuke týchto dlhopisov zaznamenalo na európskych kapitálových trhoch významný záujem investorov. Celkový dopyt presiahol 5 mld. eur, z toho pri 10-ročných bondoch predstavoval 3,4 mld. eur od 150 investorov a pri 50-ročnom dlhopise 1,6 mld. eur od 125 investorov.

Takmer tretina z desaťročnej emisie pritom putuje do portfólií nemeckých a rakúskych investorov, 16 % do strednej a východnej Európy, 14 % do Spojeného kráľovstva, 13 % do krajín Beneluxu, 12 % do severnej Európy, 9 % do Francúzska a 6 % do ostatných krajín. Až 76 % z emisie si rovnakým dielom rozdelili správcovské spoločnosti a banky, ďalších 13 % putovalo do centrálnych bánk a oficiálnych inštitúcií, 9 % do poisťovní a penzijných fondov a 2 % nakúpili ostatní investori.

Rovnako pri 50-ročnom dlhopise najviac, až 42 %, smerovalo nemeckým a rakúskym investorom. Nasledovalo Spojené kráľovstvo s podielom 19 %, Taliansko a Španielsko s 19 %, krajiny severnej Európy s 6 %, strednej a východnej Európy rovnako s 6 % a do ostatných krajín putovalo 8 % emisie. Podľa typu investorov dominovali pri tejto emisii správcovské spoločnosti s podielom 56 %, nasledovali poisťovne a penzijné fondy s 22 %, banky a privátne banky s 13 %, centrálne banky a oficiálne inštitúcie s 6 % a ostatní investori s 3 %.