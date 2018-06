Volania do zahraničia zlacnejú

Volania a posielanie SMS správ do zahraničia má byť lacnejšie. Európska únia chce regulovať maximálne ceny, ktoré si operátori môžu za volanie do iných členských štátov únie účtovať. Ide už o druhú reguláciu cien používania mobilných telefónov spojenú so zahraničím. Od minulého roku platia nulové príplatky za používanie mobilov v zahraničí smerom do domovského štátu.

Európsky parlament spolu so zástupcami členských štátov sa v noci z utorka na stredu dohodli na nových pravidlách, ktoré majú stanoviť strop volaniam a posielaniu SMS správ do iných členských štátov únie. Minúta hovoru by podľa dohody nemala presiahnuť 19 centov plus daň. Na Slovensku si tak operátori budú môcť účtovať maximálne 22,8 centu za minútu hovoru do akejkoľvek siete v únii mimo Slovenska.

Odoslanie SMS správy má mať maximálnu cenu 6 centov bez dane. Zákazníci tak na účte môžu objaviť maximálne cenu 7,2 centu za jednu správu. Prijímanie hovorov zo zahraničia nie je spoplatnené, preto prijatých hovorov sa regulácia v tomto prípade netýka.

Nové opatrenie nebude mať priamy dosah na všetkých používateľov mobilných telefónov, ktorí volajú do zahraničia. Slovenskí operátori svojim zákazníkom v paušáloch ponúkajú výhodnejšie podmienky. „S návrhom regulácie sa potrebujeme oboznámiť, celkovo však reguláciu cien určením konkrétneho stropu priamo orgánmi EÚ považujeme za nadbytočný zásah do konkurenčných trhov. Pokiaľ ide o volania do zahraničia, tie máme už dlhodobo zahrnuté do našich paušálov Happy a ÁNO, takže pri nich zákazník už nemusí rozlišovať, či volá na Slovensku alebo do krajín EÚ,“ povedal Michal Korec, hovorca pre služby a financie spoločnosti Slovak Telekom.

Naopak, najmladší slovenský operátor 4ka nové pravidlá víta. Zároveň však dodáva, že zákazníci využívajúci služby 4ky už majú lepšie podmienky. „Akékoľvek zvýhodnenie služieb v prospech zákazníka vítame. Štvorkári už dlhodobo volajú v rámci EÚ za jednotnú cenu 4 centy za minútu hovoru,“ informuje hovorca 4ky Matúš Benčík. V mnohých prípadoch sú navyše volania do zahraničia súčasťou slovenských paušálov. Zákazníci za ne teda priplácať nemusia.

Európska únia chce tiež podporiť zavedenie rýchlejšej siete novej generácie s označením 5G. Do konca roka 2020 majú jednotlivé členské štáty poskytnúť svojim operátorom na tento účel vhodné frekvencie. Operátori majú pásmo získať minimálne na 20 rokov. Tento krok má podporiť investície firiem do infraštruktúry novej siete.

Posledná vlna regulácií v telekomunikačných službách vyvrcholila počas minulého roka. Od 15. júna 2017 si mobilní operátori nemôžu účtovať dodatočné poplatky za používanie mobilného telefónu v inom ako domovskom členskom štáte Európskej únie. Turisti tak majú možnosť telefonovať a posielať SMS správy za rovnaké ceny ako doma. Platí to aj pre neobmedzené paušály. Prijímanie hovorov v zahraničí je bezplatné.

Nové pravidlá sa dotkli aj využívania dát. Slováci v zahraničí môžu so svojimi mobilnými zariadeniami surfovať po internete v rámci predplatených voľných dát rovnako ako doma. V prípade neobmedzeného dátového balíčka platí isté obmedzenie, ktoré sa vypočítava z celkovej ceny paušálu. Európska únia taktiež reguluje poplatky, ktoré si v rámci roamingu medzi sebou účtujú jednotliví operátori v rámci Európskej únie.