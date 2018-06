Emisná kauza zasiahla všetky nové autá

Emisný škandál Volkswagenu spustil lavínu. Európska únia po afére so softvérom, ktorý v naftových autách koncernu VW skresľoval emisie, zmenila spôsob testovania a problémy s plnením limitov majú odrazu viaceré nové naftové aj benzínové vozidlá.

Od septembra tohto roku budú musieť pravidlá dodržiavať všetky nové autá. Keďže sa im to nedarí, niektoré modely z ponuky dočasne vyradili aj značky ako Audi, BMW alebo francúzsky Peugeot. Aktuálne tiež nie je možné kúpiť žiadny model Porsche.

Celá aféra nahráva rozvoju elektrických alebo hybridných vozidiel, aj keď tie sú stále podstatne drahšie a nemajú taký dojazd ako autá s tradičným pohonom. Celý vývoj sa urýchľuje cez diskusiu o ekológii a stave ovzdušia. V dôsledku všetkých udalostí naposledy Hamburg zakázal vjazd naftovým autám do jednej zo svojich častí. Panika šíriaca sa v Nemecku tiež výrazne znižuje záujem o naftové motory. Ceny naftových vozidiel padajú ku dnu.

Pokračovanie trendu a prípadný zákaz dieselov môže v budúcnosti znamenať hrozbu pre automobilky pôsobiace na Slovensku. Najmä v luxusných vozidlách SUV je naftový motor žiadanou voľbou. Koniec predajov pohonných agregátov spaľujúcich naftu by tak pocítil napríklad bratislavský VW, ktorý vyrába modely VW Touareg a Porsche Cayenne.

Situácia je na druhej strane príležitosťou na nové investície. Na východnom Slovensku zvažuje výstavbu ďalšia automobilka a špekuluje sa, že ide o závod na elektroautá nemeckého BMW. So sprísňovaním emisií počítajú už všetci. Z pohľadu spotrebiteľa by tak autá mali byť nielen ekologickejšie, ale ukázať by sa mala aj ich reálna spotreba, ktorá sa doteraz počítala v laboratórnych podmienkach. Automobilky musia stlačiť emisie celej flotily pod 130 gramov CO2 na jeden kilometer, inak sa nevyhnú vysokým pokutám.

"Starý laboratórny test – nazývaný Nový európsky jazdecký cyklus (NEDC) – bol navrhnutý v 80. rokoch minulého storočia. Vzhľadom na vývoj technológií a jazdných podmienok sa stal zastaraným,“ informuje na svojej internetovej stránke Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). ACEA ďalej tvrdí, že európsky automobilový priemysel víta nový spôsob testovania a aktívne k nemu prispel. Nová metodika emisných testov dostala označenie Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Výrobcovia budú po novom vo svojich oficiálnych údajoch uvádzať množstvo produkovaných emisií CO2 v závislosti od konkrétnej verzie modelu. Ak má auto vyššiu výbavu, býva spravidla ťažšie, čo sa môže odraziť na jeho produkcii emisií. "Výrobcovia automobilov riešia v tomto roku veľmi komplexnú tému, ktorá sa otvára v súvislosti s novým systémom testovania WLTP. Ten so sebou prináša aj novú emisnú normu. V prípade, že nastanú nepredvídané či nepriaznivé okolnosti, môže sa stať, že v ponuke, ako aj v rámci konfigurátora modelov sa objavia dočasné obmedzenia. Vplyv na jednotlivé rady modelov Škoda bude individuálny,“ povedal Marek Ružička, konateľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Ružička zároveň tvrdí, že súčasný model Škoda Fabia je už v súvislosti s príchodom nového modelového radu vypredaný. Výroba tohto modelu je naplánovaná na august 2018. "Aktualizovaný konfigurátor bude teda k dispozícii v najbližších týždňoch. Situácia je podobná aj pri niektorých iných modelových radoch,“ dodáva Ružička.

Sesterská koncernová značka Škody prechod na nový spôsob testovania a prísnejšiu emisnú normu zvládne bez výpadkov. "Seat je pripravený na prechod na WLTP tak z technickej, ako aj produktovej stránky. S prechodom na modelový rok 2019 budú od augusta 2018 všetky modely plynulo spĺňať podmienky cyklu merania spotreby WLTP, ako aj novú emisnú normu EURO6c,“ povedal PR manažér značky Seat Peter Kincel.

Odstavené modely

Nový testovací cyklus však odstavil už niekoľko modelov rôznych automobiliek. Audi zo svojho portfólia napríklad vyradilo modely SQ7 s najsilnejším naftovým motorom TDI. Zákazníci si nekúpia ani model SQ5. Audi SQ7 je športovou verziou modelu Q7, ktorý sa vyrába v Bratislave. Model vybavený 4,0-litrovým naftovým osemvalcom s výkonom 320 kW sa stal najvýkonnejším sériovým naftovým motorom na svete. Automobil sa mohol pochváliť inovatívnymi prvkami ako elektrický kompresor alebo 48-voltový elektrický okruh, ktorý si bude nachádzať cestu do čoraz väčšieho počtu modelov.

Problém s prispôsobením sa novým pravidlám majú aj najvýkonnejšie modely nemeckej značky BMW, ktorá sa skloňuje s výstavbou nového závodu pri Košiciach. Automobilka z Bavorska zo svojej ponuky musela vyradiť športový model M3 alebo dvanásťvalcový motor vo vlajkovej lodi 760Li.

Stopku v súčasnej podobe dostalo aj BMW M550i. Medzi poslednými oznámil pozastavenie výroby Peugeot. Týka sa modelu 308 Gti, ktorý poháňa 1,6-litrový benzínový štvorvalec. Model sa do ponuky vráti. Zatiaľ nie je jasné kedy. Výrobca ho dodatočne vybaví filtrom pevných častíc. Ten sa okrem naftových motorov v najbližších rokoch rozšíri aj v benzínových pohonných jednotkách.

Nové testovanie WLTP je rozdelené na štyri časti s rôznymi rýchlosťami. Každá časť obsahuje rôzne fázy jazdy ako brzdenie, zastavenie a zrýchlenie. Testy majú prebiehať v rámci teplôt, ktoré sa blížia k európskemu priemeru. Skúšobné trasy majú byť dlhšie a budú obsahovať jazdu v meste, mimo mesta aj na diaľnici. NEDC zahŕňal 11-kilometrovú vzdialenosť cyklu, WLTP ju predlžuje na 23,25 kilometra. Rovnako by mala stúpnuť priemerná rýchlosť z 34 km/h na 46,5 km/h. Maximálna rýchlosť vozidiel počas testu stúpa zo 120 km/h na 131 km/h.

Na začiatku bol emisný škandál

Cyklus WLTP začal platiť už v septembri 2017. Odvtedy sa mu musia podrobiť všetky nové typy automobilov, ktoré boli na trh uvedené po prvýkrát. Od septembra tohto roku sa musia všetky autá na trhu podrobiť novým testom. Únia dovolí, aby sa do septembra 2019 mohol predať limitovaný počet skladových zásob automobilov výbehových modelov, ktoré sú homologizované ešte podľa NEDC.

Emisie automobilov sa dostali do centra pozornosti po prevalení škandálu nemeckého koncernu Volkswagen zo septembra 2015. Naftové motory používali sporný softvér, ktorý umožňoval práve počas testov NEDC uviesť motor do úsporného režimu, v dôsledku čoho produkoval menej emisií. V reálnej premávke aktivovaný nebol a vozidlá prekračovali povolené limity aj štyridsaťnásobne.

VW sa k podvádzaniu priznal a do servisov zvolal milióny automobilov. Celkovo bolo škandálom postihnutých 11 miliónov vozidiel na celom svete. Softvér koncern montoval do naftových štvorvalcov s označením EA 189. Kým v niektorých prípadoch stačila úprava softvéru, v iných musel výrobca meniť aj hardvér pohonnej jednotky. Škandál sa týkal značiek VW, Škoda, Seat, Audi.

Popularita naftových motorov začala prudko klesať. Kým v minulosti sa objavovali aj v menších vozidlách a EÚ ich preferovala ako čistejšiu alternatívu k benzínovým motorom, dnes to už neplatí. "Trend poklesu predaja dieselových motorov je všeobecne známy a trvá už niekoľko rokov. Týka sa primárne menších vozidiel, pri ktorých zákazníci preferujú čoraz častejšie moderné preplňované motory s priamym vstrekovaním,“ informuje Ružička. Podľa jeho slov vo vyšších modelových radoch stále zákazníci preferujú naftové motory, ktoré ostávajú jedny z najefektívnej­ších.

Peter Kincel zo Seatu tvrdí, že v niektorých modeloch značky sa predaje naftových áut približujú k nule. Naopak, na druhej strane, veľkopriestorový model Alhambra si zákazníci vyberajú takmer výhradne s naftovými motormi.

Bude niekto nasledovať Hamburg?

V Nemecku je situácia odlišná. Veľké mestá sa vyhrážajú zákazmi vjazdu pre naftové motory na svoje územia. Najmä obyvatelia väčších miest sa svojich naftových vozidiel zbavujú. Vytvára sa tak tlak na cenu jazdených vozidiel. Ani nové naftové modely nejdú na odbyt. Predajcovia tak na jednotlivé modely ponúkajú výrazné zľavy. Nový naftový automobil môžu záujemcovia kúpiť v Nemecku o desiatky percent lacnejší ako pred niekoľkými mesiacmi.

Od konca mája je nemecký Hamburg prvým mestom, ktoré čiastočne zakázalo vjazd naftovým autám do jednej zo svojich centrálnych častí. Ide o časť Altona-Nord, kde je problém s kvalitou ovzdušia. Všetky naftové automobily, ktoré nespĺňajú emisnú normu EURO6, nesmú vstúpiť na 1,6 kilometra dlhý úsek ulice Stresemannstrasse a 600-metrový úsek Max Brauer Allee.

Zákaz však neplatí pre vozidlá záchranárov, smetiarov, dodávateľov, taxíky, obyvateľov alebo návštevníkov. Do danej oblasti teda nesmú vstúpiť len naftové automobily, ktoré ňou len prejdú ako tranzitná doprava. Zákaz sa stal terčom kritiky. Podľa ochranárskych združení nič nerieši. Zákazy pre diesely zo strany nemeckých miest odobril aj súd. O reštrikciách uvažoval aj Mníchov, Stuttgart alebo taliansky Rím.