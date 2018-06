Favoritom sezóny má byť Turecko

Pokiaľ však ide o vývoj cien dovoleniek, vzhľadom na obrovský nárast už teraz zabookovaných hotelov v zahraničných destináciách, možno už ďalší rok očakávať zdražovanie. Informovali o tom predstavitelia Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). Jej prezident Stanislav Macko zároveň pripomenul, že už dva roky neskrachovala žiadna cestovná kancelária. „Dva roky po sebe sme nezaznamenali ani jeden úpadok. To znamená, že trh sa z hľadiska ochrany čistí, ale zase nemaľujme si to až tak ružovo, úpadok môže prísť kedykoľvek nečakane z neba,“ povedal Macko.

Cestovné kancelárie sa však podľa neho posledné dva roky správali voči svojim klientom korektne. „Evidujeme informáciu, že 345 cestovných kancelárií je poistených proti insolventnosti,“ uviedol. Nový zákon, ktorý od januára budúceho roku nanovo upraví podnikanie v oblasti cestovného ruchu, pritom cestovným kanceláriám nariaďuje poistiť sa proti úpadku do výšky 30 percent tržieb z predaja zájazdov. Podľa Macka však toto opatrenie nebude tým, čo zvýši cenu zájazdov. Zvýšené náklady možno podľa neho očakávať v súvislosti s inými novinkami, spomenul aj novú úpravu ochrany osobných GDPR. Informácie, ktoré sa v tejto súvislosti v médiách objavili, podľa neho vystrašili nielen klientov, ale aj podnikateľov v oblasti cestovného ruchu. Väčšinou ich však považovali za zavádzajúce.

Lieta sa veľa

Cestovné kancelárie v súvislosti s minulou sezónou hovoria o nových rekordoch a optimisticky sa pozerajú aj na tú nadchádzajúcu.

Podľa predsedu klubu touroperátorov SACKA Mikuláša Milka uplynulá letná sezóna bola ovplyvnená priaznivou medzinárodnou situáciou a predovšetkým politickou stabilitou v krajinách, ktoré obľubujú dovolenkári. „Zo Slovenska vycestovalo minulú letnú sezónu o 7 percent ľudí viac ako v predchádzajúcom roku. Veľmi optimistické čísla sme zaznamenali v oblasti leteckých zájazdov, kde nárast cestujúcich predstavoval takmer 37 percent. Je to rekordný rok z tohto pohľadu. Celkovo vycestovalo zo slovenských letísk 367 522 cestujúcich s cestovnými kanceláriami,“ informoval Milko.

Za úspešnú sezónu môže podľa Milka pokoj na medzinárodnom politickom poli. „Dá sa povedať, že vo svete sa nič významné nestalo, to je voda na náš mlyn, pretože cestovný ruch je veľmi senzitívne odvetvie, najmä pokiaľ ide o medzinárodnú politiku,“ zhodnotil uplynulú sezónu. Prvýkrát sa stalo, že Bulharsko sa v návštevnosti turistami zo Slovenska umiestnilo na prvom mieste, potom nasledovalo Chorvátsko, Grécko, Taliansko a Turecko. „Určite sa tento rok toto poradie zmení,“ povedal Milko, pričom avizoval líderstvo Turecka. Konštatoval tiež výrazný nárast zájazdov do exotických krajín.

Kde vlani dovolenkovali Slováci Krajina dovolenkári Bulharsko 117 395 Chorvátsko 94 068 Grécko 78 422 Taliansko 60 405 Turecko 60 121 Španielsko 24 961 Egypt 21 865 Rakúsko 18 488 Cyprus 13 874 Maďarsko 12 420

Zdroj: Štatistický úrad

„Prvýkrát po dlhých rokoch sa odlietalo aj v zimnom období, teda od októbra do mája, veľmi úspešne, do destinácie Salalah v Ománe,“ povedal Milko. Podobne pozitívny trend, „možno ešte lepší“, je aj v tomto roku, za čo opäť môže dobrá medzinárodná klíma vo svetovej politike. „Určite na to vplýva tiež veľmi dobrá ekonomická situácia v EÚ a príjmy ľudí,“ zhodnotil Milko, pričom na prvom mieste je podľa neho Nemecko a potom Veľká Británia. Nemecko považuje za lídra, ktorý určuje trendy cestovného ruchu v Európe.

Posledné lacné dovolenky?

Turecko by tento rok z pohľadu návštevnosti Slovákov malo výrazne predstihnúť ostatné krajiny, za ním by malo nasledovať Grécko a Bulharsko. Poradie sa teda zmení, záujem slovenských turistov o Bulharsko by však čo do počtu návštevníkov mal ostať aspoň na rovnakej úrovni.

Z podnikateľského hľadiska označil predseda klubu touroperátorov za pozitívnu „istú stabilitu cien“. "Po kríze v Grécku a udalostiach v Turecku pred tromi rokmi v oboch týchto krajinách ceny dovoleniek výrazne klesli, tento rok sa už dostávajú do normálu. Pre budúci rok – a to je to negatívne z pohľadu našich dovolenkárov – niektoré hotely zaznamenali niekoľkonásobný nárast bookingov, teda objednávok na letnú sezónu, a už teraz avizujú zvýšenie cien pre ďalšiu sezónu.

Budúci rok možno čakať nárast o desať, dvadsať, ale aj o mierne viac percent. Takže, neberte to ako lacný marketingový ťah, ale fakt je, že tento rok je asi posledný – pokiaľ sa niečo významné nezmení – že naši ľudia budú dovolenkovať v zahraničí za tie ceny, ktoré sme schopní aktuálne im ponúknuť vo veľmi konkurenčných cenách oproti rakúskym alebo iným cestovkám. Ukazuje sa, že aj všeobecne tento nárast cien v Turecku, v Grécku, ale aj v ostatných krajinách, bude v budúcom roku pokračovať, a budeme sa asi musieť pripraviť na ceny, aké boli pred krízou," povedal Milko.

V súvislosti s krachom troch leteckých spoločností v uplynulom období, Monarch Airlines, Air Berlin a Niki, spomenul Macko aj jednu pozitívnu informáciu. "Celkovo tieto tri spoločnosti spôsobili zrušenie 410-tisíc letov, sú to veľmi veľké čísla klientov, ktorí neodleteli.

Optimistické na tom je to, že konečne cez svetovú organizáciu európskych dopravcov a v súčinnosti s našou centrálou v Bruseli sa začalo riešenie poškodených klientov Air Berlin. Začínajú sa im vracať peniaze, pokiaľ si uplatnili požiadavku na vrátenie peňazí za zakúpenie letenky," povedal Macko, pričom pripomenul, že v minulosti ani dva roky po úpadku Malévu „klienti neuvideli ani jedno euro“.

Pol milióna Slovákov v Chorvátsku

Macko tiež informoval, že s thajským veľvyslancom pripravujú workshop a chceli by podporiť záujem o organizované cestovanie do Thajska. Podľa čísel totiž navštívi túto krajinu v organizovanom cestovnom ruchu okolo 1 500 klientov, pričom počet individuálnych turistov zo Slovenska v minulom roku bol okolo 22 000 – údaje získali vďaka registrácii, teda vďaka lístočkom, ktoré musia vyplniť cestujúci v lietadlách v Thajsku. Podobne rozdielne sú aj údaje o návštevníkoch Chorvátska. Podľa registrácie ubytovania navštívilo Chorvátsko minulý rok 455 000 turistov zo Slovenska, pričom podľa odhadov okolo 50¤000 nie je vôbec nikde registrovaných. Cez cestovné kancelárie bolo v Chorvátsku „len“ vyše 94 000 Slovákov.