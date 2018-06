Kobra spustí Tajpan. Inšpektori budú odhaľovať prácu načierno

Akciu zrealizujú inšpektori práce z oddelenia kontroly nelegálneho zamestnávania, známejšom pod názvom Kobra. „Touto previerkou chce Národný inšpektorát práce upozorniť na problematiku stále častého javu – nelegálneho zamestnávania a zamerať sa aj na prevenciu, aby sa predchádzalo ďalším porušeniam zákona zo strany zamestnancov či zamestnávateľov,“ uviedla v tlačovej správe hovorkyňa NIP Ivana Stašková.

Inšpektoráty práce môžu podľa nej pri odhalení porušenia zákona udeliť pokutu nielen zamestnávateľovi, ale aj zamestnancovi, a to v prípade, ak aj zamestnanec vedomým vykonávaním práce bez pracovnej zmluvy či bez povolenia na zamestnanie napomáha protiprávnemu stavu. Pokuta pre zamestnávateľa dosahuje od 2 000 eur do 200 000 eur podľa rozsahu porušenia zákona a dôsledkov, ktoré z neho plynú. „Zamestnanca pri porušení zákazu nelegálnej práce určite nepoteší pokuta vo výške do 331 eur,“ skonštatovala hovorkyňa NIP. Súhrnné výsledky previerky NIP podľa nej zverejní v septembri.

Pri mimoriadnej previerke si inšpektori posvietia na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to najmä vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, čo je v poslednom období podľa Staškovej veľmi častým problémom. NIP preto upozorňuje zamestnancov a zamestnávateľov, aby venovali pozornosť dodržiavaniu všetkých predpisov pri zamestnávaní a disponovali všetkými dôležitými dokumentami a povoleniami, ktoré sa k nemu viažu.