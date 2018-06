Podnikateľov postráži e-Kasa, ich pokladnice budú online spojené s daniarmi

Od roku 2012 zaviedla podľa jej vyjadrení už desiatky opatrení z akčných plánov boja proti daňovým podvodom a vďaka tomu znížila daňovú medzeru zo 41 % na 26 % a do štátnej pokladnice priniesla viac o približne 3,7 mld. eur. Túto daňovú medzeru však nepovažuje za ideálnu, preto prichádza finančná správa s novým projektom e-Kasa.

V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe, resp. transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku e-Kasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Už od roku 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet.

„V prvej etape chceme k e-Kase pripojiť segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. Neskôr maloobchod, služby a ostatné sektory. Predbežne hovoríme o termínoch apríl a júl 2019,“ vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze. „Naším cieľom je pomôcť podnikateľom, ale aj kupujúcim. Projekt prinesie podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektmi, ale napríklad aj elektronické bločky. Nám projekt prinesie zvýšenie efektivity kontrol, nárast výberu DPH a elimináciu podvodov,“ doplnil Imrecze.

Výnosy z postupného celoplošného zavedenia e-Kasy v roku 2019 odhaduje finančná správa na 72,3 mil. eur a 117,9 mil. eur v roku 2020, následne každý ďalší rok približne 122 mil. eur. Zavedenie e-Kasy zníži podľa finančnej správy daňovú medzeru na DPH v sektoroch HORECA, v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15 %. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala výšku 491 mil. eur.

Celkový odhadovaný finančný dopad na strane štátu, resp. finančnej správy na zavedenie e-Kasy predstavuje čiastku 18 mil. eur s DPH. Klesnúť by mali celkové prevádzkové náklady podnikateľských subjektov na údržbu pokladníc, a to v priemere o 56 eur na pokladňu. Zavedenie e-Kasy si vyžiada dodatočné náklady v prevádzkach, ktoré nemajú internetové pripojenie. Z počtu 123 tis. podnikateľských subjektov s elektronickou registračnou pokladnicou by malo ísť o 19 % podnikateľských subjektov.

Na príprave novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pracuje finančná správa spoločne s ministerstvom financií už niekoľko mesiacov. Za ten čas sa uskutočnili viaceré verejné konzultácie priamo na ministerstve financií, k téme sa stretla aj konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Diskutovanou otázkou je ešte uchovávanie údajov aj v samotnej pokladnici. Návrh zákona by mal byť už v najbližších týždňoch prejsť aj medzirezortným pripomienkovým konaním.

Slovenská komora daňových poradcov v reakcii uviedla, že víta všetky opatrenia, ktoré pomáhajú v boji proti daňovým podvodom. Zavedenie systému e-Kasa považuje komora za dobré riešenie, ktoré môže priniesť značné výhody tak pre finančnú správu, ako aj pre podnikateľské subjekty. Jednou z nich je aj zníženie počtu daňových kontrol, respektíve zvýšenie ich adresnosti. „Otázkou však je, či a nakoľko realizovateľné bude technické riešenie e-Kasy. Podnikatelia sa musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu pokladníc či povinné zavedenie internetu,“ dodala Mária Janušková zo Slovenskej komory daňových poradcov.