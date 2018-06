Trump stiahol podpis pod komuniké z G7. Obvinil za to Trudeaua

Šéf Bieleho domu, ktorý vrcholnú schôdzku opustil predčasne pre plánované rokovanie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure, to napísal na twitteri.

Vinu hodil na kanadského premiéra Justina Trudeaua a jeho „falošné vyhlásenie“ na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po Trumpovom odchode. EÚ uviedla, že sa aj napriek Trumpovmu rozhodnutiu sa bude vyhlásenia pridŕžať.

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a kanadský premiér Justin Trudeau na bilaterálnom stretnutí počas rokovania štátov G7. Autor: Reuters, Leah Millis

Počas dvojdňového summitu G7 sa potvrdil zásadný rozkol medzi mocnosťami kvôli tomu, že Spojené štáty začali uplatňovať clá na dovoz ocele a hliníka zo spojeneckých krajín. V sobotu večer SELČ však hostiteľ schôdzky Trudeau oznámil, že záverečné vyhlásenie podpísalo napriek obchodným sporom so Spojenými štátmi všetkých sedem členských krajín.

Trump, ktorý zo schôdzky odišiel skôr, ale v noci na nedeľu SELČ uviedol, že vyzval predstaviteľov Spojených štátov, aby spoločné komuniké neschválili.

Amerického prezidenta očividne rozhorčili výroky Trudeaua na tlačovej konferencii, kde vyhlásil, že Kanada si nenechá od nikoho rozkazovať. Podľa Trumpa to bolo „nečestné a slabošské“.

"Kanadský premiér Trudeau sa na rokovaní G7 správal veľmi pokorne a umiernene, ale po mojom odchode vystúpil na tlačovej konferencii s tvrdením, že americké clá sú urážlivé a že sa nenechá komandovať. To je veľmi nečestné a slabošské. Naše clá sú reakciou na jeho clo na mlieko vo výške 270 percent! " napísal na twitteri Trump. V ďalšom tweete opäť pohrozil clami na automobily.

Trudeauv hovorca v odpovedi uviedol, že výroky predsedu kanadskej vlády na tlačovej konferencii sa nijako nelíšili od toho, akým spôsobom Trudeau hovoril na summite. „Premiér nepovedal nič, čo by nepovedal už skôr, či už verejne alebo pri súkromnom rozhovore s prezidentom Trumpom,“ konštatoval hovorca.

Členmi G7 sú USA, Kanada, Japonsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Británia a tiež Európska únia ako celok. Európska únia oznámila, že sa vyhlásenia zo samitu G7 bude pridŕžať, hoci od neho Trump odstúpil. „Pridŕžame sa komuniké, ktoré schválili všetci účastníci,“ oznámil v noci na nedeľu hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska.

Krajiny G7 v komuniké konštatujú, že sa budú usilovať o zníženie colných bariér aj netarifných prekážok a dotácií. Vyhlásenie ďalej vyzýva na to, aby sa ešte tento rok začali rokovania o účinnejších pravidlách, ktoré by boli zacielené proti priemyselným subvenciám vedúcim k pokriveniu trhu. Vyhlásenie tiež poukazuje na to, že je dôležité vyhnúť sa prebytkom v sektoroch, ako je výroba hliníka a vyspelé technológie.