Trump má ešte eso v rukáve. Clo na automobily

Americký prezident Donald Trump ťahá svet do veľkej obchodnej vojny. Zjavne mu nestačia clá, ktoré nedávno zaviedol na európsku či kanadskú oceľ a hliník. Na stôl dáva požiadavky, na ktoré Európa nikdy nepristúpi, a celý spor tým ešte viac eskaluje. Ide napríklad o uvoľnenie dovozov amerického mäsa do EÚ, kde platí zákaz, keďže sú obavy, že v mäse sú rastové hormóny.

Rokovanie predstaviteľov štátov G7 v Kanada sa napokon skončilo ďalšou roztržkou medzi USA a ostatnými štátmi. Autor: Reuters, Adam Scotti/Prime Minister's Office

No naozajstná obchodná vojna sa začne podľa analytikov až v tom prípade, ak americký prezident Trump uvalí 25-percentné clá na všetky dovážané automobily. Tie tvrdo dopadnú aj na Slovensko, keďže bratislavský závod Volkswagen Slovakia v roku 2017 vyviezol do USA každý piaty vyrobený automobil. Navyše automobilový priemysel je aj kostrou nemeckej ekonomiky a najsinejšia ekonomika EÚ by v takom prípade asi trvala na tvrdých odvetných sankciách. Ekonómovia sa zhodujú v tom, že výsledkom obchodnej vojny bude zdražovanie.

Trump na tweeteri naznačil, že práve clá na automobily môžu byť jeho ďalšou kartou v tejto obchodnej hre. Uviedol, že Spojené štáty sa „pozrú na clá na automobily zaplavujúce americký trh“.

Trump tvrdí, že neustúpi dovtedy, kým EÚ neodstráni clá a ďalšie obchodné bariéry voči americkým tovarom. „Je to úplne nespravodlivé voči našim poľnohospodárom, robotníkom a podnikom. Zrušte svoje clá a obmedzenia alebo my sa im viac než vyrovnáme!“ odkázal Trump na sociálnej sieti a poukázal na obchodný prebytok EÚ voči USA za 151 miliárd dolárov.

EÚ aktuálne zvažuje voči USA odvetné clá, ktoré majú platiť od začiatku júla. Ide o clá na americké motorky, džínsy či sóju. Únia je zatiaľ opatrná, keďže eskalovanie vojny by mohlo znamenať, že Trump zavedie 25-percentné clá na európske autá, čo by pocítila aj slovenská ekonomika.

Európske odvetné clá na americkú geneticky modifikovanú sóju, ktorá sa teraz vo veľkom dováža do EÚ, by zasiahli amerických farmárov, medzi ktorými je mnoho Trumpových voličov. Práve na poľnohospodárske produkty colnú odvetu zameriava aj Kanada či Mexiko, čo Trumpa nenechalo chladným. Na internete upozornil, že kanadský premiér Justian Trudeau nehovorí o tom, že „Kanada uplatňuje 300-percentnú sadzbu na mliečne výrobky“. „Poškodzuje našich farmárov, zabíja poľnohospodárstvo,“ tvrdí Trump.

Clá EÚ verzus USA

O summite G7 sa hovorilo ako o poslednej šanci na odvrátenie obchodnej vojny. Stretnutie sa však skončilo fiaskom. Trump najskôr pripojil svoj podpis pod komuniké všetkých siedmich štátov, ale neskôr ho stiahol a obvinil kanadského premiéra, že to urobil pre jeho výroky na tlačovej besede (viac v článku Trump stiahol podpis pod komuniké z G7. Obvinil za to Trudeaua.)

Americký prezident zavádzanie ciel obhajuje obrovským deficitom. Ten v minulom roku dosiahol 566 miliárd dolárov. Obyvatelia aj firmy pôsobiace v USA nakúpili v roku 2017 importované tovary a služby v hodnote 2,9 bilióna dolárov. Zároveň minulý rok americké firmy dokázali vyviezť tovary len v hodnote 2,33 bilióna dolárov.

Napríklad Európska únia uplatňuje na americké automobily 10-percentné clá. Američania zase dnes v Európe vyrobené automobily zaťažujú clami vo výške dvoch percent. V priemere uplatňujú Američania na európsky tovar clá vo výške štyroch percent a na druhej strane sú clá päťpercentné.

Američania ťažia z digitálnych gigantov

„Hovorí sa len o americkom deficite tovarov, ale zabúda sa spomenúť, že Spojené štáty majú masívny prebytok voči Európskej únii v oblasti informačných služieb a ziskov podnikov,“ povedal nemecký profesor ekonómie a riaditeľ inštitútu IFO Gabriel Felbermayr. Dlhé roky platia v EÚ dane vo výške jedného percenta internetové giganty Apple, Facebook, Amazon či Google. Po započítaní internetových gigantov je, naopak, americký obchod s EÚ v prebytku 14 miliárd dolárov. Aj preto sa Brusel aktuálne snaží viac zdaniť dané giganty a postupne začína prijímať pravidlá proti daňovej optimalizácií.

„Európska únia má zas konkurenčnú výhodu oproti USA v automobilovom priemysle a potravinárstve. Preto ak Američania uvalia clá na automobily, musí Európa odpovedať clami na internetové služby,“ dodal Felbermayr.

Doteraz predstavené európske odvetné clá USA veľmi neublížia. To nie je ani ich cieľ, keďže ani hospodárstvo EÚ veľmi nepoškodzujú americké clá na oceľ a hliník. Z ohlásených odvetných ciel má tak najväčšie starosti výrobca amerických motocyklov Harley-Davidson a producenti amerického bourbonu.

„Sme presvedčení, že odvetné clá na naše výrobky na akomkoľvek z našich kľúčových trhov povedú k zníženiu predaja,“ uviedol vo svojom stanovisku Harley-Davidson. Ešte pred hrozbou uvalenia ciel plánoval americký výrobca motocyklov zvýšiť svoj zahraničný predaj o 50 percent. Problémy môžu mať aj výrobcovia bourbonu, ktorí sú sústredení v meste Louisville amerického štátu Kentucky. Tí len minulý rok vyviezli do Európskej únie alkohol v hodnote 150 miliónov dolárov a celkový americký export liehovín v minulom roku dosiahol sumu 790 miliónov dolárov.