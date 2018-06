Kto bude obrábať pôdu, ak nie naše deti

Niektoré poľnohospodárske profesie vymierajú a nie je najmenší záujem o ich štúdium. Česi dlho považovali Slovákov za národ bačov. Koľko jadrných vtipov kolovalo po Československu o českých turistkách a slovenských bačoch! Tí dnes márne hľadajú nástupcov. Za posledných sedem rokov sa na štúdium tohto odboru neprihlásil ani jeden jediný žiak. Povesť a atraktivita kedysi typickej národnej profesie sa dostala na samé dno.

Lepšie nie sú na tom ani ostatné odbory. Družstvám chýbajú mladí vzdelaní muži, ktorí by si sadli za volanty supermoderných traktorov a kombajnov. Kokpity týchto strojov pripomínajú lietadlá a sú náročné na ovládanie, veď väčšinu operácií traktora s pluhom, so sejačkou či s iným zariadením riadi počítač prostredníctvom satelitu, ktorý lieta kdesi vysoko nad planétou Zem. Vzácni sú aj poľnohospodárski inžinieri. Nie je to paradox, ak tohto roku na jedinej poľnohospodárskej univerzite bude promovaných 21 zootechnikov, ale svoju existenciu so životom na farme spojí len desať z nich?

Poľnohospodárstvo sa dostalo na perifériu záujmu spoločnosti, ktorá si to s veľkým oneskorením začína uvedomovať. Mladý premiér Peter Pellegrini neváhal pred pár dňami na stretnutí s poľnohospodármi demonštratívne sadnúť do traktora, aby tak ilustroval pozitívny vzťah k odvetviu. Tomu nechýbajú len vyššie národné podpory, ale predovšetkým spontánny záujem mladých ľudí živiť sa prácou na pôde.

Spoznaj farmu cez krúžok

Niet vari poľnohospodárskeho podniku, kde by mali dosť mladých odborníkov. Ich nedostatok pociťujú aj v PD vo Vrbovom, ktoré je partnerom Slovenského farmárskeho družstva. Namiesto vyplakávania a výčitiek adresovaných štátu, školstvu a rodičom tu zvolili iný prístup. Založili Farmársky krúžok, ktorý nemá v krajine obdobu. Funguje, samozrejme, na základe spolupráce so základnou školou, ale iniciátorom a organizátorom krúžku je družstvo.

„Ocitli sme sa v situácii, keď pomaly nemá kto nahradiť generáciu traktoristov, pestovateľov rastlín a chovateľov zvierat, ktorí odchádzajú do dôchodku,“ vysvetľuje predseda družstva Peter Nižnanský. V Pruskom na strednom Považí je síce škola pripravujúca agromechatronikov, profesionálov obsluhujúcich supermoderné stroje, ale tá potrebuje žiakov, práve tak ako Stredná záhradnícka škola v Piešťanoch či v Rakoviciach.

Vrbovskí družstevníci sa preto vybrali do Základnej školy na Komenského ulici za riaditeľkou Vierou Rapantovou s návrhom otvoriť v družstve Farmársky krúžok. Pochopili, že pokiaľ v deťoch neprebudia lásku k pôde, zvieratám a rastlinám, nebude sa mať kto hlásiť na stredné školy. Úlohu založiť krúžok dostala Zuzka Siblíková, referentka pre pôdnu agendu, mama troch detí, ktorá vyštudovala učiteľstvo. Bola to výborná kombinácia – pracovala v družstve a zároveň zastupovala rodičov ako členka rady školy.

„Keď sme si urobili prieskum medzi žiakmi vyšších ročníkov, zistili sme, že o štúdium poľnohospodárstva je takmer nulový záujem. A tak sme si povedali, že začneme pracovať s deťmi od prvej po siedmu triedu,“ spomína na založenie Farmárskeho krúžku Zuzka Siblíková. Nespoľahli sa len na informačný list o zameraní krúžku, ktorý rodičom domov priniesli deti, ale družstevníci rozbehli osobné presviedčanie, veď každý mal nejakého známeho so školopovinnými deťmi. Družstvo sa zaviazalo, že rodičov nebude krúžok stáť ani cent, zabezpečí ich dopravu zo školy rovno na svoj dvor. A výsledok? Do krúžku sa prihlásilo 30 detí.

Farmárčatám hnoj nesmrdí

Zuzka Siblíková vraví, že výchova budúcich farmárov sa stala vecou cti všetkých jej kolegov. Pomohol jej nielen jej otec, predseda družstva Peter Nižnanský, ale najmä trio podpredseda Alexander Koreň, agronóm Peter Urban a mechanizátor Marián Roman. Družstevníci šli na deti šikovne – hneď v jeseni ich vtiahli rovno do deja. Na konci hospodárskeho dvora bol vari 15-árový, trávou zarastený pozemok, kde tridsať malých farmárov vysadilo svoj ovocný sad pozostávajúci z 50 stromčekov sliviek, marhúľ a broskýň.

„Myslím, že mnohé z detí po prvý raz držali v rukách rýľ, lopatu, ale keby len to! Vôbec im nesmrdel maštaľný hnoj,“ spomína na sadenie stromčekov Zuzka Siblíková. Deti ukázali nesmiernu pracovitosť a zapálené srdiečko, boli to ich ovocné stromy. Nadchlo ich, že sa ešte ako žiaci dočkajú svoje prvej úrody. „A to je veľká vec, dopestovať niečo vlastnými rukami a vlastnou hlavou,“ hovorí predseda družstva Peter Nižnanský.

Družstvu pomohli sponzori – jeden z najväčších pestovateľov ovocných stromčekov v Európe, spoločnosť Plantex Veselé dodala ovocné stromčeky a primátorka Vrbového Ema Kraváriková podporila krúžok 300 eurami. Boli to však predovšetkým družstevníci, ktorí sa venovali deťom a krok za krokom ich zasväcovali do pestovania rastlín a chovu zvierat.

Pre deti zaobstarali tričká s nápisom Farmárčatá – tento farmársky dres im pripomína, že tvoria súdržnú komunitu, ktorá je súčasťou družstva. Krúžok rozdelili do troch skupín po desať detí. Venujú sa im podľa veku. Zuzka Siblíková si všíma, že deti spoznávajú nielen rastlinky, to, ako vzchádzajú, kvitnú a premieňajú kvet na plod, ale rozvíjajú sa tu okrem pracovných zručností aj priateľstvá, ochota vzájomne si pomôcť. V čase, keď sa začal pestovať individualizmus a deti sa pýšia tým, ktoré z nich má lepší mobilný telefón či tablet, sa prostredníctvom krúžku buduje spolupatričnosť a súdržnosť. Je to takpovediac vedľajší, ale mimoriadne dôležitý pozitívny prínos Farmárskeho krúžku.

Láska ide cez žalúdok

Krúžok malých farmárov by mal však viesť najmä k tomu, že rodičia budú rešpektovať želanie detí študovať na strednej odbornej poľnohospodárskej škole. „Dosiahnuť to nie je vôbec ľahké, pretože väčšina detí aj pod vplyvom rodičov túži po atraktívnych profesiách, ako sú právnici, lekári, programátori. Myslím si však, že práve Farmársky krúžok môže presvedčiť rodičov, že moderné poľnohospodárstvo vyzerá inak, že je príťažlivejšie, ako si v skutočnosti predstavujú,“ vraví Zuzka Siblíková.

O atraktivite a zároveň dôležitosti poľnohospodárstva pre spoločnosť hovoril aj premiér Peter Pellegrini po tom, čo sa previezol v traktore. Predseda vlády ocenil nielen komfort a technické vymoženosti modernej techniky, ale pripomenul, že čoraz viac spotrebiteľov sa dožaduje slovenských potravín. Tie sú v kurze a dobre sa predávajú, garantujú teda dobrým výrobcom prosperitu. Pellegrini sľúbil už pri najbližšom rozpočte vyššiu národnú podporu pre farmárov.

Pravda, ľudia i poľnohospodári oceňujú život podľa toho, ako je odvetvie reálne výnosné, aké zárobky a životnú úroveň zabezpečuje. Riaditeľka Základnej školy na Komenského ulici vo Vrbovom Viera Rapantová zdôraznila, že nie je to dieťa, ale rodič, ktorý napokon rozhodne, kam pôjde jeho dieťa.

"V čase mojej mladosti sme celá rodina pomáhali rodičom družstevníkom na poli. Na konci roka sa rodina zišla pri vianočnom stromčeku a starenka rozdávala obálky. Mala z čoho, lebo družstevníci si napriek ťažkej práci žili dobre. Boli tu chmeľnice, plné maštale dobytka. To dnes chýba.

Práve tak ako bezprostredná skúsenosť mladých s pestovateľskou či chovateľskou prácou na pôde, pretože pri domoch sú len okrasné záhrady. Práve preto je Farmársky krúžok veľká vec, veď vracia hravou formou deti na pôdu. No ľudia musia uvidieť aj to, že poľnohospodári prosperujú, že na farmách sú dobré zárobky. Potom bude rozhodovanie o voľbe poľnohospodárskych profesií oveľa jednoznačnejšie ako dnes," konštatovala Viera Rapantová.

Je to tak, lebo láska aj k poľnohospodárstvu ide cez žalúdok.