Orbán hostil Pellegriniho: Cez Slovensko má ísť rýchlovlak

Slovenský premiér vyjadril na tlačovej konferencii spokojnosť s tým, že štáty V4 využívajú infraštruktúru a cestné spojenia na vzájomnú spoluprácu, čo je dobré pre všetky štyri krajiny. Prvý raz sa na úrovni premiérov Maďarska a Slovenska hovorilo o projekte vysokorýchlostnej železnice, k budovaniu ktorej by sa malo pridať aj Slovensko. „Súhlasím s pánom premiérom – a Slovenská republika sa pridáva k vízii vybudovania vysokorýchlostnej železničnej trate spájajúcej Varšavu, Bratislavu a Budapešť. Sme krajinami, ktoré už môžu také projekty navrhovať a Slovenská republika na to v najbližších mesiacoch vyčlení personálne kapacity, aby tak ako Maďarsko a Poľsko, aj Slovensko začalo plánovať a pripravovať štúdiu uskutočniteľnosti, na základe ktorej sa potom budeme vedieť vyjadriť k tej pridanej hodnote,“ povedal Pellegrini.

„Ide o projektový zámer, ktorého nositeľom je maďarská strana a minister Árpád Érsek už s maďarskými kolegami rokoval o zapojení sa Slovenska do tohto projektu. Cieľom v tomto projekte je prepojiť hlavné mestá krajín V4 Budapešť, Bratislavu, Prahu a Varšavu vysokorýchlostnou železnicou,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. „Tento projekt je v počiatočných štádiách prípravy, keď je potrebné urobiť štúdie realizovateľnosti, a tie určia nie len presné trasovanie alebo formu financovania, ale aj optimálnu rýchlosť na tejto vysokorýchlostnej trati. Slovensko chce byť pri tomto projekte a bude spolupracovať na príprave potrebných štúdií,“ povedala hovorkyňa.

Vlakové spojenie medzi Varšavou a Budapešťou trvá teraz vyše 12 až 13 hodín a ide o vzdialenosť vyše 900 kilometrov. Ak by fungovalo vysokorýchlostné spojenie, pričom by sme uvažovali o rýchlosti 250 kilometrov za hodinu, čas cestovania by sa mohol skrátiť asi na polovicu. Zatiaľ však ide o hudbu budúcnosti, pretože Slovensko má pre rýchle vlaky vybudovaný len hlavný železničný koridor medzi Bratislavou a Košicami, aj to len na rýchlosť 160 km/h. Medzi Žilinou a Košicami musí štát zmodernizovať ešte približne 240 kilometrov tratí cez náročný hornatý terén. Najrýchlejšie v Európe jazdí taliansky vlak AGV Italo, ktorý dosahuje až 360 km/h.

Pellegrini sa tiež poďakoval maďarskej vláde za to, že pokračuje v dobudovaní diaľničného úseku, ktorý prepojí Bratislavu a Budapešť plnohodnotne diaľnicou smerom na hraničný priechod Rajka. „A zároveň Slovenská republika urobí všetko pre to, aby postupne dokončila naše severo-južné prepojenie na východe Slovenska v napojení Slovenska na Miškolc, na R4,“ dodal.

Slovenský premiér tiež maďarského ubezpečil, že naše dobré susedské vzťahy sú základom pre našu prosperitu. „Musím povedať, že pokiaľ sa bude dariť Maďarskej republike, bude prosperovať aj Slovensko. Veľmi si vážim úroveň našich vzťahov, chcem nadviazať na všetko to dobré,“ povedal Pellegrini.

„Sme radi, že práve Slovenská republika prevezme po nás 1. júla tohto roka predsedníctvo vo V4, pretože patrí medzi najlepšie krajiny a vždy je dobré, ak argumentuje niekto vlastným úspechom. Zhodli sme sa dnes, že chceme dobudovať diaľničné úseky, most v Komárne, respektíve na našej strane, a tiež rýchloželeznicu, ktorá môže otvoriť nové obzory spolupráce,“ povedal maďarský premiér Orbán.