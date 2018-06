KĽDR je obrovská komerčná príležitosť, tvrdí americký investor

Prípadné otvorenie severokórejskej ekonomiky po mierovej dohode so Spojenými štátmi môže znamenať ohromnú komerčnú príležitosť. V televízii CNBC to v utorok povedal uznávaný investor Mark Mobius. Investori upozorňujú hlavne na obrovskú a lacnú pracovnú silu a nerastné zdroje, ktorými KĽDR disponuje.

AKo prvý z bodov, kam smeruje jeho záujem, označil Mobius infraštruktúru a ťažbu. Poukázal na to, že Severná Kórea má zhruba 25 miliónov obyvateľov a pre investorov by bolo výhodou, keby sa miestny trh pripojil k tomu juhokórejskému, kde je 50 miliónov ľudí.

„To znamená oveľa väčší trh a pre mňa je najviac vzrušujúca príležitosť mať most medzi Južnou Kóreou, Čínou a Ruskom. Pretože potom budete schopní mať železnice a cesty na sever cez Severnú Kóreu do týchto obrovských krajín,“ povedal Mobius. „Je to obrovská príležitosť.“

Investori už skôr upozornili na obrovskú, disciplinovanú a pomerne lacnú pracovnú silu v KĽDR. Niektorí ale spochybňujú schopnosť obyvateľov vyrovnať sa s modernou ekonomikou vzhľadom na uzavretosť krajiny voči zvyšku sveta. Mobius je však presvedčený o potenciáli miestnej pracovnej sily a schopnosti rýchlo všetko dobehnúť. Upozornil, že vzdelanie je tam na pomerne dobrej úrovni a nemožno prehliadnuť, že krajine sa podarilo rozvinúť jadrovú technológiu do obrovských rozmerov.

„Som teda presvedčený, že všetko doženú veľmi rýchlo a juh im v tom pomôže,“ vyhlásil.

Južná Kórea už v rámci možných mierových dohôd ponúkla rôzne výsady v oblasti pomoci a obchodu. Popri pracovnej sile má KĽDR tiež obrovské nerastné zdroje, vrátane vzácnych kovov, ropy a plynu. Severokórejský inštitút nerastných zdrojov v Soule v roku 2013 odhadol hodnotu zásob nerastných zdrojov v KĽDR na šesť biliónov USD.

Regionálne analytici však varujú pred schátranú infraštruktúrou a nedostatočnou spoľahlivosťou pri repatriácii ziskov zo zeme. Jedna čínska spoločnosť napríklad označila svoj podnik v krajine „nočnou morou“. Mobius, ktorý sa viac ako tri desaťročia zameriava na rozvíjajúce sa a na malé sľubné rozvojové trhy, je však optimistom.

Mobius dlhé roky pôsobil ako výkonný predseda správnej rady investičného fondu Templeton Emerging Markets. Tento rok založil vlastný fond Mobius Capital Partners.

Americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un sa na utorňajšom historickom summite v Singapure dohodli na jadrovom odzbrojení. Severná Kórea sa zaviazala pracovať na úplnom odstránení jadrových zbraní z Kórejského polostrova, zatiaľ čo Washington sľúbil poskytnúť Pchjongjangu bezpečnostné záruky. Dohoda však nestanovuje žiadny časový rámec ani žiadne ďalšie podrobnosti.