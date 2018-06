Otvorili TANAP, plynovod bez ruského plynu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v utorok slávnostne uviedli do prevádzky medzinárodný Transanatolský plynovod (TANAP, Trans Anatolian Natural Gaz Pipeline).

Na ceremónii sa zúčastnili aj prezidenti Srbska, Ukrajiny, a cyperských Turkov, viacerí ministri, predstavitelia energetických spoločností a mnohí ďalší hostia.

Projekt je výsledkom úzkej mierovej spolupráce Turecka a Azerbajdžanu. Krajiny, cez ktoré prechádza, zohrali tiež kľúčovú úlohu. Vďaka tomuto projektu sa bude plyn z Azerbajdžanu prvýkrát dopravovať do Európy," povedal turecký prezident v prejave.

Erdogan podľa agentúry Reuters dodal, že plynovod výrazne prispeje k mieru a stabilite v regióne. Vyjadril poďakovanie Spojeným štátom a EÚ, že tento projekt podporili.

TANAP je od náleziska zemného plynu Shah Deniz-2 v Azerbajdžane po turecko-grécku hranicu dlhý 1850 kilometrov.

Na produktovode má azerbajdžanská spoločnosť SOCAR vlastnícky podiel 51 %, turecká firma BOTAS 30 %, britský koncern BP 12 % a turecký SOCAR 7 %.

Realizácia projektu stála 8,5 miliardy USD (7,21 miliardy eur). Jeho ročná kapacita je 16 miliárd kubických metrov plynu. Z nich bude Turecko odoberať ročne šesť miliárd kubíkov a zvyšok bude smerovať do Európy. Do Európy bude pokračovať aj cez Grécko a Albánsko do južného Talianska. Cez morskú úžinu medzi Albánskom a Talianskom povedie po morskom dne.

Predpokladá sa, že sa táto časť plynovodu uvedie do prevádzky v roku 2020.

Plynovod TANAP, ktorý obchádza Rusko, nie je ešte dokončený. V nasledujúcich rokoch sa rozšíri o dve línie a jeho ročný prepravný výkon vzrastie na viac ako trojnásobok.