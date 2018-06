Poslanci chcú vedieť, kedy budú hotové Mochovce

Členovia výboru schválili uznesenie poslanca Karola Galeka zo strany SaS, podľa ktorého ministerstvo hospodárstva poskytne výboru aktuálne informácie o dostavbe mochoveckých blokov. „Všetci Slováci, skladajúci sa na dostavbu Mochoviec, by sa mali dozvedieť, kedy a či vôbec budú mať z elektrárne nejaký úžitok,“ uviedol Galek.

Poslancov zaujíma najmä termín dostavby mochoveckých jadrových blokov a jej financovanie. Ministerstvo hospodárstva má na odpoveď čas do polovice júla. „Pôvodne mali byť Mochovce spustené už v roku 2012, pričom sa počítalo s rozpočtom 2,8 miliardy eur. Dnes sa píše rok 2018 a investícia medzičasom narástla na 5,4 miliardy eur. Slovensko pre finančne nákladnú výstavbu Mochoviec dodnes nevidelo zo Slovenských elektrární ani cent,“ uzavrel Galek.

Minulý týždeň na Európskom jadrovom fóre premiér Peter Pellegrini naznačil, že dostavba Mochoviec možno bude znova meškať. Slovenský predseda vlády, ktorý ostro odmietol ďalšie možné oneskorenie dostavby mochoveckých blokov, sa chystá do Mochoviec na kontrolný deň. Podľa Slovenských elektrární, ktoré dostavujú mochovecké jadrové bloky, je v tejto chvíli stále platný harmonogram a rozpočet schválený valným zhromaždením v marci 2017.

Podľa aktuálne zverejnených údajov je tretí jadrový blok dostavaný na 97 %. Koncom januára sa pritom jeho dokončenosť pohybovala na úrovni 96,2 %. Štvrtý mochovecký blok bol ku koncu marca dokončený na 85,1 %. Tretí blok v Mochovciach by sa mal teda podľa plánov uviesť do prevádzky ku koncu tohto roka. Štvrtý blok by mali dokončiť o rok neskôr.

Po začatí dostavby Mochoviec sa hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013. Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.