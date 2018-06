Máte malé dieťa? Získate vyšší daňový bonus

Daňový bonus na dieťa do šesť rokov sa týka rodičov asi 300-tisíc detí. Po novom by si rodič mohol z daní namiesto 21,56 eura na dieťa a mesiac odrátať 43,12 eura. Ročne by si tak mohol z daní odpočítať 517,44 eura. V prípade, že má dve menej ako šesťročné deti, by išlo o vyše tisíc eur ročne. Na dieťa staršie ako šesť rokov by si pritom ročne mohol naďalej odpočítať 258,72 eura. Nárok na daňový bonus majú tí, čo zarobia ročne aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy – v tomto roku je to 2 880 eur.

Rast daňového bonusu spraví takmer 80-miliónovú dieru vo výbere daní z príjmu fyzických osôb, ktoré putujú samosprávam. Na druhej strane príjmy obcí z daní v posledných rokoch kontinuálne rastú. Podľa štátneho rozpočtu by v tomto roku mali na daniach dostať okolo 2,5 miliardy eur. Teda takmer o 150 miliónov eur viac ako vlani.