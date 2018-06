Na nové auto sa čaká až pol roka

Počet registrácií nových automobilov v Európe stále narastá. Podľa štatistík Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA) sa počas prvých štyroch mesiacov tohto roka medziročne zvýšil počet registrácií o 2,7 percenta. V apríli išlo o nárast až na úrovni 9,6 percenta. Slovenské registrácie rástli v apríli až 15,6-percentným tempom. V celej únii bolo v apríli registrovaných viac ako 1,3 milióna nových osobných automobilov.

V Európskej únii najväčšie nárasty zaznamenali koncerny VW, PSA alebo automobilky Ford a Hyundai. Česká automobilka Škoda v tomto roku môže presiahnuť svoje výrobné kapacity. "Kapacity českých závodov spoločnosti ŠKODA AUTO sú v súčasnosti plne vyťažené. Rok 2017 bol s odstupom najúspešnejším rokom v histórii podniku, keď sa počet dodaných vozidiel zákazníkom podarilo zvýšiť o vyše šesť percent. Teraz vyrábame približne 1,2 milióna vozidiel ročne a vidíme potenciál tento počet do polovice budúcej dekády zvýšiť až na dva milióny. Očakávame, že aj v roku 2018 presiahne dopyt po vozidlách ŠKODA naše výrobné možnosti. Dôsledkom je tak dopad na dodacie lehoty,“ informuje Kamila Biddle z komunikačného oddelenia automobilky Škoda.

Slovenskí zákazníci Škody čakajú na niektoré modely aj pol roka. Čakať musia najmä tí, ktorí sa neuspokoja so skladovými zásobami predajcov, ale nakonfigurujú si auto podľa svojich požiadaviek. "Ak sa však klient rozhodne vyskladať si nové auto na základe svojich osobných preferencií a potrieb, je potrebné počítať s dodacou lehotou minimálne šesť týždňov. Toľko trvá výroba auta od zadania do výroby až po dovoz na predajné miesto. Pri niektorých modeloch však dôsledkom enormného záujmu nielen slovenských zákazníkov je potrebné si počkať aj šesť mesiacov,“ povedal Marek Ružička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Podľa jeho slov zákazníci si často volia nadštandardné výbavy, čo predlžuje termíny dodania. Automobilky, ktoré sú súčasťou väčších koncernov, môžu hľadať voľné výrobné kapacity v sesterských závodoch. Kamila Biddle z centrály českej automobilky uvádza, že Škoda vidí niekoľko možností v rámci výrobnej siete koncernu VW. Montáž modelu Karoq napríklad bude prebiehať aj v nemeckom Osnabrücku. Pôvodne športovo-úžitkový model Karoq schádzal z výrobných liniek v Kvasinách, kde sa po jeho boku produkuje aj sesterský model Seat Ateca spolu s vlajkovou loďou českej automobilky, modelom Superb.

Časť výroby modelu Karoq preto česká automobilka presunula aj do fabriky v Mladej Boleslavi. Do domovského závodu investovala 16,6 milióna eur, pričom z liniek denne zíde 320 kusov modelu Karoq. V rovnakom závode výrobca montuje modely Fabia, Rapid a Octavia. Problémy s kapacitou výroby majú najmä modely SUV. V minulosti zákazníci hlásili dlhé čakacie lehoty na najväčšie české SUV Kodiaq alebo na už spomínaný Seat Ateca. Na odbyt ide napríklad aj SUV model značiek Suzuki a Hyundai, na ktoré zákazníci so špeciálnymi požiadavkami môžu čakať aj niekoľko mesiacov.

Záujemcovia o nové automobily musia počítať s tým, že ak sa neuspokoja so skladovými zásobami predajcov, na auto podľa svojich predstáv si počkajú rádovo niekoľko týždňov. Dodanie môže predĺžiť aj vzdialenosť samotnej továrne. Napríklad Mazda vyrába svoj model 3, ktorý patrí do nižšej strednej triedy, v Japonsku, Mexiku a Thajsku.