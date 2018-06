Bezplatné obedy pre žiakov majú podporu celej koalície

Koaličnú zhodu na bezplatných obedoch pre školopovinné deti potvrdil pre Pravdu minister práce Ján Richter (Smer). Most-Híd dostal v koalícii tiež priestor na nové návrhy. "Pripravujeme ešte opatrenie na financovanie školských autobusov a zdvojnásobenie daňového bonusu na deti do šesť rokov,“ povedala pre denník Pravda hovorkyňa Mostu-Híd Klára Debnárová. Na tieto opatrenia by podľa nej malo ísť 80 miliónov eur.

V prípade obedov zadarmo ide o všetky školopovinné deti – teda tie v poslednom ročníku materských škôl a deti na základných školách. Dotknúť by sa to malo vyše pol milióna detí. Štát by im na stravu prispieval sumou 1,20 eura na dieťa a počet dní školského roka. Celkovo vyjdú bezplatné obedy na 106 miliónov eur ročne. Ročne by tak rodina s jedným dieťaťom, ktoré navštevuje základnú školu, mohla ušetriť okolo 250 eur. Pri dvoch školopovinných deťoch by to bolo 500 eur na školský rok.

Peniaze na obedy by dostávali mestá a obce podľa počtu žiakov. V školských jedálňach sa stravujú len dve tretiny detí. Aj v prípade odhlásených obedov, napríklad pre chorobu dieťaťa, tak zriaďovateľom zostanú voľné prostriedky. Tie môžu použiť buď na skvalitnenie stravy, alebo dajú tieto obedy sociálne slabším rodinám. Na Slovensku je podľa výskumu Sociologického ústavu SAV každé piate dieťa ohrozené nízkym príjmom svojej rodiny.

Paragrafovú podobu bezplatných obedov už riešia odborníci z ministerstva práce, potvrdil hovorca rezortu Michal Stuška. Nateraz je podľa neho predčasné konkretizovať podrobnosti. Do legislatívneho procesu by sa návrh mal dostať na jeseň. Platiť má totiž už od budúceho roka.

Aktuálne štát prispieva len na jedlo deťom ohrozeným sociálnym vylúčením. A to sumou jedno euro na dieťa na obed alebo 35 centov na iné jedlo za každý stravovací deň. Celkovo však môže jedno dieťa dostať najviac jedno euro na stravu denne.

"Priemerný mesačný počet detí, na ktoré sa poskytla dotácia na stravu v roku 2017, bol 63 393,“ hovorí Stuška. Vlani na obedy pre tieto deti išlo vyše 8,3 milióna eur. Najviac dotácií išlo do Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Najmenej peňazí poputovalo do Bratislavského a Trenčianskeho kra­ja.

Peniaze na jedlo od štátu môžu v súčasnosti dostať deti v materskej alebo základnej škole, ak žijú v rodine, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi. Nárok majú aj tie, ktorých rodina mala za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov príjem najviac vo výške životného minima. V prípade školy či škôlky, kde viac ako polovica detí je z rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi, vzniká nárok na dotáciu na stravu pre všetky deti.