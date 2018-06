Čínski exportéri rýchlo plnia objednávky, obávajú sa nových ciel

Niektorí čínski exportéri sa snažia urýchliť splnenie zahraničných objednávok pre obavy z možných obchodných prekážok. Uviedla to vo štvrtok čínska vláda.

Spojené štáty plánujú zvýšiť clá na čínske produkty. Washington pripravuje zoznam výrobkov, ktorých sa to dotkne. Hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng na pravidelnom brífingu však USA nespomenul. Povedal len, že „niekoľko spoločností zvýšilo počet vybavených objednávok, aby sa vyhli rizikám“.

Dôvodom plánovaného nárastu ciel na čínske produkty je podľa Bieleho domu tlak Pekingu na zahraničné firmy, ktoré pôsobia v ázijskej krajine, aby odovzdali technológie čínskym partnerom.

Podľa zdrojov z Washingtonu americká administratíva sa chystá v najbližších dňoch, možno už v piatok (15.6.) zvýšiť colné sadzby Číňanom o desiatky miliárd dolárov. Tento krok pravdepodobne vyvolá tvrdú odvetu Pekingu.

Zdroje dodali, že vysokí predstavitelia amerických ministerstiev obchodu a financií, a tiež americký obchodný zástupca Robert Lighthizer, rokovali o tejto otázke ešte pred odchodom prezidenta Donalda Trumpa na summit skupiny G7 koncom minulého týždňa v Kanade.

Trump zatiaľ nedal svoj konečný súhlas. A mohol by si ešte raz premyslieť, či vyvinie veľký tlak na Čínu, uviedli úradníci. Najmä preto, že USA chcú spolupracovať s Pekingom v snahe získať Severnú Kóreu, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní. Trump sa vrátil do Washingtonu v stredu (13.3.) ráno po stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.

Špekuluje sa, že Trump a jeho okruh poradcov majú dokončiť plány o clách pre Čínu vo štvrtok. Biely dom stanovil piatok ako termín pre uzavretie zoznamu výrobkov, ktoré by boli zahrnuté do nového tarifného režimu.