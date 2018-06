ECB môže do konca roka ukončiť nákupy dlhopisov

Európska centrálna banka (ECB) by mohla od októbra začať znižovať svoj rozsiahly program nákupu majetku a úplne ho ukončiť do záveru tohto roka.

Uviedla to banka vo vyhlásení zverejnenom po zasadnutí menového výboru banky. ECB nakupuje teraz od bánk dlhopisy vlád a firiem v objeme 30 miliárd eur mesačne. Úrokové sadzby by mali zostať stabilné do leta 2019.

Od októbra plánuje ECB obmedziť nákupy dlhopisov na 15 miliárd eur mesačne a na konci tohto roka nákupy úplne ukončiť. Rozhodnutie je v súlade s očakávaním analytikov.

Ukončenie programu pritom bude mať ďalekosiahle dopady na celú ekonomiku – od sporiteľov, ktorí na vkladoch dlhodobo prerábajú kvôli nízkym úrokovým sadzbám, až po zadlžené vlády európskych krajín.

ECB svoj program spustila v roku 2015 a odvtedy minula na nákupy dlhopisov viac ako dva bilióny eur. Cieľom bolo napumpovať do ekonomiky nové peniaze, a zvýšiť tak infláciu k dvojpercentnému cieľu banky. Program pomohol tiež udržať nízko náklady na úvery pre európske vlády a zvýšil ceny aktív ako sú akcie, dlhopisy a reality.

Depozitná sadzba v eurozóne zostáva na mínus 0,4 percenta. To znamená, že komerčné banky musia za uloženie peňazí v ECB platiť, čo by ich teoreticky malo nútiť k väčšiemu poskytovaniu pôžičiek.

Táto sadzba by sa mohla podľa analytikov v polovici budúceho roka zvýšiť o 0,1 percentu­álneho bodu. Hlavná refinančná sadzba, za ktorú si ostatné banky požičiavajú od ECB a od ktorej sa odvíja úročenie komerčných úverov, zostáva na nule.