Rozvojová banka Rady Európy preinvestuje na Slovensku 800 miliónov eur

CEB plánuje podporiť Slovensko v oblasti investícií do sociálnych programov. Ide o oblasti zdravotníctva, vzdelávania, administratívy, súdnej a väzenskej infraštruktúry, verejnej infraštruktúry a regionálneho rozvoja a tvorby a zachovania pracovných miest prostredníctvom financovania malých a stredných podnikov.

Kažimír predpokladá, že banka bude spolupracovať aj so slovenským investičným holdingom na financovaní sociálnych podnikov a budú pokračovať v spolupráci v oblasti sociálnej ekonomiky. „Je tu možnosť účasti na spolufinancovaní pri výstavbe väznice v Rimavskej Sobote – Sabovej,“ priblížil minister s tým, že ide o projekt, ktorý bol schválený formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). „Odhad objemu kapitálových výdavkov je 58 miliónov eur, celkový projekt by mohol byť zarámcovaný do objemu asi 70 miliónov eur,“ dodal. Minister financií skonštatoval, že je tu aj možnosť kofinancovania projektov, ktoré realizuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Výročné zasadnutie banky v súčasných dňoch prebieha v Bratislave. „Zajtra (15. 6.) by mala administratívna rada Rozvojovej banky rozhodovať o možnom úvere pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť v objeme 50 miliónov eur,“ uviedol Kažimír. Zároveň pripomenul, že banka preinvestovala peniaze aj pri rekonštrukcii Starého mosta v Bratislave a podieľala sa napríklad aj na spolufinancovaní Štátneho fondu rozvoja bývania v oblasti bytovej výstavby či sociálneho bývania.

Úrokové sadzby podľa Wenzela do veľkej miery závisia od typu projektu. „Naše finančné sadzby sú určite lepšie ako tie, ktoré dostanete od komerčnej veľkej banky,“ uistil. Kažimír doplnil, že z hľadiska ceny peňazí je banka schopná konkurovať aj Európskej investičnej banke alebo ďalším komerčným inštitúciám.