V Košiciach finišuje veľká investícia. Japonská Minebea otvára fabriku

Investor do dvoch rokov vytvorí najmenej 1 100 pracovných miest a keď bude spoločnosť úspešná, ich počet sa môže zvýšiť až na dvetisíc. Nepôjde len o montáž výrobkov, ale spoločnosť rozbehne na Slovensku aj výskum a vývoj. Pre región východného Slovenska je to jedna z najväčších investícií, ktorá prináša nielen jednoduchú prácu, ale aj priestor pre vysoko odborné profesie.

Výška platov v závode bude preto rôzna. Spoločnosť podľa portálu Profesia.sk ponúka operátorom výroby hrubú mzdu od 700 eur, k čomu môžu získať ďalšie bonusy, napríklad výkonnostné. Hardvéroví či softvéroví inžinieri a vývojári budú mať platy podľa skúseností, absolventi začínajú so základom od 1 300 eur, experti s viac ako sedemročnou praxou budú mať základnú mzdu od 2 000 eur. Ľudia zaoberajúci sa nákupom dielov alebo plánovaním výroby môžu rátať so základným platom od 1 100 eur a inžinieri logistiky od 1 200 eur.

Spoločnosť verí, že dokáže ponúknuť atraktívne pracovné podmienky, na základe skúseností zo závodu, ktorý už má v Bratislave, kde je podľa firmy fluktuácia zamestnancov minimálna.

Pomohlo euro, stabilita aj stimuly

Firma si pri hľadaní miesta pre investíciu vyberala zo štyroch európskych krajín. Do úvahy pripadali Česko, Slovensko, Poľsko a Rumunsko. K umiestneniu závodu na Slovensku prispelo to, že krajina má euro, ako aj ekonomická a politická stabilita. K rozhodnutiu ísť na východ Slovenska prispelo hlavne to, že je tam oveľa väčšia šanca zohnať zamestnancov ako na západe Slovenska, výrazne pomohlo, že v meste pôsobí Technická univerzita.

Dôležité boli aj stimuly. Spoločnosť získala štátnu pomoc vo výške takmer 20 miliónov eur. Potvrdil to v rozhovore pre Pravdu v polovici minulého roka generálny riaditeľ Minebea Slovakia Jörg Hoffmann.

„Všetky krajiny v regióne východnej a strednej Európy ponúkajú určitú formu investičnej podpory, ktorá sa odlišuje v závislosti od ekonomického prostredia toho-ktorého regiónu. Náš prípad je veľmi špecifický, pretože MinebeaMitsumi disponuje veľkými výrobnými kapacitami v Ázii pri naozaj prijateľných nákladoch. Myšlienka zvýšenia výrobnej kapacity v Európe, a nie v Ázii, musela byť podrobne vysvetlená vedeniu spoločnosti MinebeaMitsumi. Bez investičného stimulu by to asi neprešlo. Každý ekonomicky životaschopný podnikateľský model musí vytvoriť určitý zisk alebo aspoň dosiahnuť hranicu rentability,“ uviedol.

Chýba diaľnica i letecké spojenia

Spoločnosť umiestnila investíciu do Košíc po dvojročnej podrobnej analýze prostredia, do ktorého ide. Vidí však aj nevýhody. Problémy sú s cestovaním, chýba diaľnica do Bratislavy. Letisko Košice má nižší počet pravidelných liniek, čo podľa Hoffmanna robí takmer nemožným absolvovať cestu medzi Stuttgartom a Košicami za jeden deň.

Minebea bude v Košiciach vyrábať mechatronické pohony a elektromotory pre rôzne priemyselné podniky, medzi ktoré patria tiež automobilky. Výskum a vývoj, ktorý bude úzko spolupracovať s centrom v Nemecku, sa bude orientovať na vývoj špeciálnych elektromotorčekov a iných pohonných systémov, ktoré môžu využiť výrobcovia automobilov. Firma plánuje spolupracovať so školami, od stredných až po Technickú univerzitu v Košiciach.