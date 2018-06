MMF varuje pred Trumpovou obchodnou politikou

Upozornil tiež, že hospodársky rast v USA síce bude v tomto aj budúcom roku podporený znížením daní a rozsiahlymi vládnymi výdavkami, neskôr však na neho bude mať negatívny dopad stúpajúci štátny dlh.

Trump popudil mnohých obchodných partnerov USA svoju protekcionistickou politikou, napríklad zavedením ciel na dovoz ocele a hliníka. „Tieto opatrenia pravdepodobne vzdialia svet otvorenému a spravodlivému obchodnému systému založenému na pravidlách, čo bude mať negatívny dopad na ekonomiku USA aj na obchodných partnerov,“ uviedol MMF.

Fond vo štvrtok takisto potvrdil svoju aprílovú prognózu, podľa ktorej ekonomika USA v tomto roku vzrastie o 2,9 percenta a na budúci rok o ďalších 2,7 percenta. V roku 2020 by podľa MMF malo byť tempo rastu už len 1,9 percenta a do roku 2023 by malo postupne zvoľniť až na 1,4 percenta. MMF je tak oveľa menej optimistický ako Trumpova administratíva, podľa ktorej by malo tempo rastu v nasledujúcich rokoch predstavovať minimálne tri percentá, napísala agentúra AP.