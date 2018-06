Trump provokuje Čínu, pripravuje pre ňu ďalšie clá

Americký prezident Donald Trump splnil svoje hrozby a rozhodol o uvalení cla na čínsky tovar. Zoznam, ktorý by sa mal zamerať na tovar, ktorého ročný objem obchodu je až 50 miliárd USD a obsahuje 800 kategórií produktov, by mohol prezident oficiálne predstaviť ešte v piatok, podľa iných zdrojov budúci týždeň. Informovala o tom v noci na piatok médiá s odvolaním sa na informované zdroje.

Peking nedávno varoval, že ak sa Washington rozhodne zvýšiť obchodné napätie, je pripravený reagovať.

Zatiaľ nie je jasné, kedy začnú clá platiť. Podľa obchodného zákona z roku 1974, na ktorý sa Trump pri zavádzaní ciel odvoláva, môže ich aktiváciu odložiť o 30 dní. Potom môže clá odložiť o ďalších 180 dní, ak úrad amerického obchodného zástupcu zistí, že rokovania s Čínou pokročili. Trump tvrdí, že clá sú odvetou za postup Číny v oblasti duševného vlastníctva. Očakáva sa, že po ich oznámení Čína zavedie odvetné clá na dovoz amerického tovaru, ako sóje, hovädzieho, automobilov, chemikálií a lietadiel. Tento zoznam Čína predstavila na začiatku apríla.

Rozhodnutie o uvalení ďalších ciel na čínsky tovar prichádza po rokovaniach medzi zástupcami USA a Číny zameraných na zvýšenie nákupov amerických poľnohospodárskych a energetických komodít Pekingom a zníženie obchodného deficitu s Čínou. Americký minister obchodu Wilbur Ross sa tento mesiac stretol s predstaviteľmi Číny, ktorí mu predložili návrh na kúpu ďalších komodít a priemyselných tovarov za zhruba 70 miliárd USD. Podľa zdrojov však Trump ponuku neprijal, napísala agentúra Reuters.

Obchodná politika Trumpa by sa tiež mohla dostať do kolízie so snahou zbaviť Kórejský polostrov jadrových zbraní, upozornila agentúra AP. Trump dlho sľubuje, že splní svoje predvolebné sľuby a zasiahne proti tomu, čo označuje za nekalé čínskej obchodnej praktiky. Clá však môžu skomplikovať jeho snahy zabezpečiť si podporu Číny v rokovaniach so Severnou Kóreou.

Americká vláda tiež pracuje na návrhu obmedzenia čínskych investícií, ktorý by mal byť hotový do konca júna. Trump zatiaľ nenaznačil, že by chcel od tohto zámeru ustúpiť.

Trump urobil zo zníženia deficitu obchodu s Čínou jeden z kľúčových bodov svojej predvolebnej kampane. Čínu viní z nekalých obchodných praktík, okrem iného z krádeží amerického duševného vlastníctva. Vlani deficit obchodu USA s Čínou predstavoval 336 miliárd USD. Trump už skôr žiadal Čínu, aby svoj obchodný prebytok s USA znížila až o 200 miliárd USD.