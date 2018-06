V blízkosti Volkswagenu má vyrásť nový priemyselný park

Priemyselný park má vyrásť neďaleko závodu automobilky Volkswagen na poli s rozlohou 101 hektárov. V pláne je 12 výrobných hál pre 24 súkromných firiem. V prvej etape by sa preinvestovalo 130 miliónov eur, v prípade dokončenia celého parku by sa investícia vyšplhala na 400 miliónov eur.

„V prípade vybudovania celého priemyselného parku môže pracovať 2¤900 až tritisíc ľudí,“ povedal konateľ spoločnosti Reform Capital Martin Drázský. Konkrétne pracovné profesie budú závisieť od toho, aké firmy sa rozhodnú vyrábať vedľa najväčšej automobilovej fabriky na Slovensku. „Záujem majú, samozrejme, firmy pôsobiace v automobilovom priemysle, ďalej farmácii, či opravárenských službách,“ dodal Drázský. Priamo vo výskume môže podľa neho vzniknúť tristo až štyristo pracovných pozícií.

Výstavbu nateraz brzdia problémy okolo prevodu ornej pôdy na stavebný pozemok. A tiež privysoké cenové nároky niektorých majiteľov parciel. Investor sa preto snaží pre priemyselný park Centrop získať osvedčenie o významnej investícií na ministerstve hospodárstva.

„Môžeme potvrdiť, že spoločnosť Centrop podala žiadosť o pridelenie osvedčenia o významnej investícii. Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti túto žiadosť posudzuje a analyzuje, či spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na vydanie osvedčenia o významnej investícii,“ povedal hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Ak ich investor splní, bude jeho žiadosť prerokovaná v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Centrop nežiada od ministerstva hospodárstva daňové ani odvodové úľavy. „V prípade dohody sme ochotní rokovať s mestom o lacnom odpredaji pozemkov slúžiacich pre výstavbu depa,“ ubezpečil Drázský. Práve pre nesúhlas občanov Bratislavy s odpustením developerských poplatkov nezískali v minulosti štatút významnej investície spoločnosti HB Reavis a J&T Real Estate. Tie v centre hlavného mesta aktuálne stavajú novú autobusovú stanicu a luxusné bytové domy.

Investor sa o výstavbu priemyselného parku začal snažiť už v roku 2011. V prípade získania štatútu významnej investície by vedel výstavbu rozbehnúť už o pol roka. Naposledy vláda takýmto statusom podporila napríklad výstavbu automobilky Jaguar Land Rover. Z pohľadu obyvateľov mesta Bratislavy je nevýhodou, že investori so statusom významnej investície nemusia platiť vysoké developerské poplatky.

Práve blízkosť nového priemyselného parku k bratislavskej automobilke by mohla lákať dodávateľov pôsobiacich v režime Just in Time. Tento logistický systém dodáva automobilkám potrebné komponenty tak, aby ich nemuseli vôbec skladovať. V podstate idú takto rovno do výroby. Výsledkom sú oveľa nižšie skladové náklady.

V súčasnosti Just in Time dodávatelia automobilky Volkswagen pôsobia hlavne v priemyselnom parku v Lozorne. Odtiaľ v priebehu jedného dňa smeruje do automobilky dvetisícpäťsto až tritisíc kamiónov. Za každú hodinu omeškania platia dodávatelia obrovské pokuty dosahujúce až sumu 100-tisíc eur. „Pre dodávateľov je určite zaujímavé mať svoje fabriky čo najbližšie pri Volkswagen Slovakia,“ uviedla Ľubica Husárová, projektová manažérka Reform Capital.

Investor preto nevylučuje ani možnosť, že by prípadné priemyselné územie mohla využiť aj samotná automobilka. „Spoločnosť Volkswagen Slovakia si danú výstavbu neobjednala a zatiaľ so spoločnosťou Centrop o žiadnej konkrétnej spolupráci nerokovala,“ uviedol hovorca Volkswagenu Slovakia Michal Ambrovič. Volkswagen Slovakia v minulom roku vyrobil 361¤776 osobných automobilov.

Najväčšia súkromná fabrika na Slovensku zamestnáva 13¤700 ľudí a pre spúšťanie výroby nových automobilov aktuálne hľadá ďalšie stovky zamestnancov. Prosperujúca fabrika v roku 2017 nakúpila automobilové komponenty za 6,1 miliardy eur. „Najvyšší podiel, na úrovni 33,3 percenta, tvorili produkty od dodávateľov z Nemecka, na druhom mieste s tesným odstupom skončilo Slovensko s podielom 32,4 percenta. Tretia pozícia patrí Maďarsku s 12,5 percenta,“ uvádza sa vo výročnej správe Volkswagenu Slovakia.