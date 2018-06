Dover po brexite? Môže byť ochromený kamiónmi

Cez Dover, najfrekventovanejší prístav trajektov v Británii, sa nonstop presúvajú nákladné autá, zhruba každých osem minút jedno. Ale nad plynulým tokom nákladu do a z kontinentálnej Európy sa sťahujú mračná a sú hustejšie ako hmla nad prielivom.

Z tisícok nákladných vozidiel, ktoré každý deň prejdú cez Dover, zastavia britskí úradníci len zlomok. Vďaka členstvu Británie v Európskej únii (EÚ) aj jej colnej únii. To odstránilo potrebu hraničných kontrol pre väčšinu tovarov.

Ale vzhľadom na to, že Británia sa chystá vystúpiť z bloku, plynulý tok tovarov by sa mohol začať zadrhávať. Otázka tak znie, ako sa to zmení. Rozhodnutie opustiť aj európsku colnú úniu rozdelilo a ochromilo britskú vládu. Najväčšia pozornosť sa pritom sústreďuje na hranice medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko. Ale pre britskú ekonomiku je Dover dôležitejší.

Tábor stúpencov aj odporcov zotrvania v colnej únii vo vládnej Konzervatívnej strane vedie búrlivé diskusie. Tí, ktorí chcú udržiavať úzke väzby s blokom, varujú pred chaosom v prístavoch po odchode z colnej únie, ktorý by mohol stáť firmy vyše 20 miliárd eur ročne.

V Doveri sa zatiaľ každých osem minút vylodí z trajektu jedno auto a zamieri na diaľnicu. Len približne 2 % nákladných vozidiel prepravujú tovar z krajín mimo EÚ a musia prejsť colnou kontrolou. Tá prebieha v separátnych centrách ďalej od prístavu a môže trvať od 20 minút do niekoľkých dní, povedal Richard Christian z odboru komunikácie v prístave Dover.

Ak by neexistovala colná únia, každý nákladný automobil by bol teoreticky predmetom takého dôkladného skúmania. A už len mierne, dvojminútové oneskorenie pri príchode kamiónov môže spôsobiť niekoľkokilometrový rad čakajúcich áut, skonštatoval Christian. Odkázal pritom na rady áut počas štrajkov, ktoré priniesli zápchy, pričom nákladné vozidlá čakali hodiny na diaľniciach mimo prístavu v Doveri aj na druhej strane prielivu, vo Francúzsku. „Regály v supermarketoch boli prázdne a autá sa nevyrábali. Vieme, čo sa stane, keď doprava cez prieliv viazne,“ povedal.

Británia chce vystúpiť z colnej únie, aby mohla uzatvárať vlastné obchodné dohody, nezávisle od EÚ. Premiérka Theresa Mayová preferuje plán nazvaný „max fac“, čo je skratka pre maximálne uľahčenie. Ten síce akceptuje potrebu colných kontrol, ale využíva technológie na ich urýchlenie a uľahčenie.

Časť stúpencov brexitu nedávno navrhla, aby sa hranice stali „menej fyzickými a viac digitálnymi“, pričom importné aj exportné procedúry by prebiehali online.

Ale realizácia plánu „max fac“ by mohla trvať tri roky a náklady na „byrokraciu“ by vyšli firmy na 20 miliárd libier, teda takmer 23 miliárd eur, upozornil nedávno Jon Thompson, šéf britského úradu pre výber daní.

Pri pohľade z Doveru je náznak fungujúcej náhrady za colnú úniu, ktorá dokáže spracovať obrovský objem obchodovania cez hranice, menej viditeľný ako francúzske pobrežie zahalené hmlou. Po desaťročiach európskej integrácie prúdia voľne cez hranice nielen hotové výrobky, ale aj komponenty, ktoré sa musia dostať včas do tovární, aby nedošlo k prerušeniu výroby.

Počet nákladných vozidiel, ktoré prechádzajú cez Dover, sa zvýšil o 150 % od roku 1993, keď sa ekonomická integrácia Európy zrýchlila. Každý rok prešlo prístavom viac ako 2,5 milióna áut. Len v roku 2015 prepravili tovar v hodnote zhruba 135 miliárd eur, čo predstavuje približne 17 % celkovej hodnoty britského obchodu s tovarom. Keby všetky tieto nákladné vozidlá museli prejsť colnými kontrolami (namiesto súčasných 2 % áut), v doverskom prístave by nebolo pre ne miesto, upozornil Christian. A priestor na rozšírenie infraštruktúry chýba. Na jednej strane je more a vlnolamy, nad ktorými sa týčia slávne biele útesy, a na boku mesto.

Budovanie colníc a parkovísk pre nákladné automobily mimo prístavu by si vyžadovalo čas a peniaze, ale kým nebude prijaté rozhodnutie o colnej únii, nedá sa nič robiť. A čas beží.