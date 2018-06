Volanie naspäť vás môže vyjsť draho

Funguje to takto: počítač automaticky vytáča veľké počty telefónnych čísel, no hneď po prvom zazvonení vytáčanie ukončí. Príjemca tak nemá šancu hovor prevziať. Mnoho ľudí bez rozmýšľania – či už z nevedomosti, zo zvedavosti, alebo jednoducho preto, že si v strese na displeji nevšimnú, o aké číslo ide – volá naspäť. Výsledkom je navýšenie konečnej sumy za telefonovanie.

Funguje to takto: počítač automaticky vytáča veľké počty telefónnych čísel, no hneď po prvom zazvonení vytáčanie ukončí. Príjemca tak nemá šancu hovor prevziať. Mnoho ľudí bez rozmýšľania – či už z nevedomosti, zo zvedavosti, alebo jednoducho preto, že si v strese na displeji nevšimnú, o aké číslo ide – volá naspäť. Výsledkom je navýšenie konečnej sumy za telefonovanie. Autor: SHUTTERSTOCK

„Tento typ prezváňania z podozrivých čísel rezonuje Slovenskom už vyše roka,“ informoval hovorca pre korporátne záležitosti Slovak Telekomu Peter Kimijan.

Pre telefonické podvody so spätným zavolaním sa zaužívalo pomenovanie wangiri. Názov vraj pochádza z Japonska, kde sa vynaliezavosť podvodníkov v tomto smere mala vyskytnúť prvýkrát. „Wan“ je skomoleninou anglického „one“, teda „jeden raz“ a „giri“ by malo pochádzať z japonského slova „kiru“, čo znamená „uťať“ alebo „useknúť“.

Tieto krajiny sa neustále menia, každá vlna je z inej krajiny. Sú to desiatky exotických krajín od Somálska cez Nepál až po Venezuelu. Peter Kimijan, hovorca Slovak Telekomu

Funguje to takto: počítač automaticky vytáča veľké počty telefónnych čísel, no hneď po prvom zazvonení vytáčanie ukončí. Príjemca tak nemá šancu hovor prevziať. Mnoho ľudí bez rozmýšľania – či už z nevedomosti, zo zvedavosti, alebo jednoducho preto, že si v strese na displeji nevšimnú, o aké číslo ide – volá naspäť. Výsledkom je navýšenie konečnej sumy za telefonovanie. Dovolajú sa totiž do exotickej krajiny, čo ich vyjde o dosť drahšie ako domáci hovor. A to aj v prípade, že ihneď zložia. Za minútu telefonovania do spomínaných krajín sa totiž platí okolo eura až dvoch.

"Tieto krajiny sa neustále menia, každá vlna je z inej krajiny. Sú to desiatky exotických krajín od Somálska cez Nepál až po Venezuelu. Treba však povedať, že pravdepodobne ide o roboty, čiže reálny pôvodca nemusí byť v danej krajine,“ vraví Kimijan a odporúča zásadne nevolať späť na podozrivé čísla. „Iná prevencia neexistuje,“ dodáva.

Na trhu sa dokonca vyskytujú telefóny, ktoré tajne, bez vášho vedomia, vytáčajú dopredu nastavené drahé zahraničné čísla. Ide o aparáty, ktoré sú už pri výrobe nakazené škodlivým vírusom a dajú sa kúpiť v internetových obchodoch.

Strata pri jednom telefonáte pre jednotlivca nemusí byť extrémne vysoká, ak ihneď zloží. No pre ľudí s nízkymi príjmami môže byť aj zbytočné navýšenie faktúry o pár eur nepríjemné. Podstata podvodu je v tom, že čím viac takýchto telefonátov podvodníci uskutočnia, tým viac zarobia.

Čísla, na ktoré si treba dávať pozor: +219 58 50 12 96

+247 07 70 34

+247 07 70 33

+216 58 50 12 96,

+213 660 418 091

+ 247 00 09 37

+257 897 764 21

+225 21 78 85 02

+211 178 921 209

+257 61 20 50

+257 61 20 55

„V O2 automaticky blokujeme prichádzajúce volania z čísel identifikovaných ako podozrivé, a tiež máme dlhodobo zablokované odchádzajúce volania do krajín, z ktorých sa vyskytli takéto podvodné volania," uviedla hovorkyňa spoločnosti O2 Slovakia Tereza Molnár. V prípade, že ide o zákazníka, ktorý s týmito krajinami skutočne komunikuje, blokáciu mu podľa nej na požiadanie zrušia. Svojim zákazníkom tiež odporúčajú, aby v prípade prezváňania z akéhokoľvek neznámeho čísla so zahraničnou predvoľbou nevolali naspäť.

„Podvodné telefonáty podobného charakteru sme zaregistrovali uplynulý rok, keď neznáme telefónne čísla zo zahraničia prezváňali náhodne vygenerované čísla. Tieto čísla sme priebežne blokovali a zákazníkom sme odporúčali, aby na dané čísla späť nevolali,“ vraví hovorkyňa spoločnosti Orange Slovensko Alexandra Piskunová. Dodáva však, že ak sa to stalo, spätné zavolanie bolo spoplatnené ako štandardný medzinárodný hovor.

Telefonickým podvodom čelia teraz aj v Českej republike, kde zákazníci mobilných operátorov prišli o desiatky korún. Minúta hovoru do exotických krajín stojí najčastejšie 30 až 50, prípadne až 80 českých korún (Od vyše jedného eura až po niečo vyše troch eur). Prevencia je len jedna: poriadne si skontrolovať, z ktorej krajiny hovor pochádza a na neznáme zahraničné čísla nevolať naspäť. Alebo si dať u operátora či v mobile zablokovať medzinárodné hovory, čo má zmysel najmä v prípade klientov, ktorí do zahraničia väčšinou nevolajú.